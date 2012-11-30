به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اختلاس بزرگی که در اواسط سال گذشته در شبکه بانکی کشور به وجود آمد، بانک مرکزی بسیاری از امکانات مورد نیاز تجار و بازرگانان را که از سوی سیستم بانکی ارایه می‌شد، محدود کرد و شرایطی به وجود آمد که دسترسی تجار به این امکانات که در شرایط تحریم، توانسته بود امکان مالی جدیدی را برای آنها بوجود آورد، غیرممکن شد.

اما هم اکنون شورای پول و اعتبار در جلسه گذشته خود، امکان گشایش مجدد ال‌سی ریالی را مصوب کرد و بر این اساس، از این پس فعالان اقتصادی می‌توانند با شرایط گذشته، از این امکان در شبکه بانکی کشور بهره‌مند شوند.

محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر با تائید این مطلب گفت: امید می‌رود که پس از تصویب دستورالعمل جدید گشایش ال‌سی ریالی که در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار صورت گرفته است، این امکان مالی مجدد در اختیار تجار قرار گیرد.

وی افزود: امکان نقدشدن این اسناد اعتباری هم اکنون در سیستم بانکی فراهم است.

به گزارش مهر، گشایش ال‌سی ریالی یکی از روش‌هایی بود که البته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسات راهکارهای تامین مالی که به دفعات در ماههای گذشته با تجار و فعالان اقتصادی برگزار کرده است، آن را مورد تاکید قرار داد و از آن به عنوان یک روش مناسب برای کمک به تجار و فعالان اقتصادی یاد کرد.