پارکینگ خودروهای های سنگین شیروان راه اندازی می شود

محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام بهره برداری رسمی از پارکینگ خودروهای سنگین شیروان در طی هفته آینده، افزود: این پارکینگ که توسط بخش خصوصی و در محل انتهای خیابان استقلال، نبش بلوار پیروزی احداث شده، از هفته آینده آماده ارائه خدمات خواهد بود.

وی مساحت این پارکینگ را یک هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: پس از راه اندازی این پارکینگ، رانندگان خودروهای سنگین دیگر مجاز به پارک وسایل نقلیه خود در داخل و محدوده شهر نیستند و مامورین راهنمایی و رانندگی نیز با متخلفان برخورد خواهند کرد.

محمدزاده راه اندازی این پارکینگ را گامی در جهت ساماندهی و نظم بخشی ترافیک شهری در شیروان ذکر و تصریح کرد: در حال حاضر پارک وسایل نقلیه سنگین در کوچه ها و محله های شهر باعث نارضایتی اهالی و شهروندان شیروانی شده که با راه اندازی پارکینگ خودروهای سنگین، این معضل برطرف خواهد شد.

معاون عمرانی فرماندار در ادامه با اشاره به اجرای طرح پارکبان در شیروان، این طرح را از زمان آغاز تا کنون، موفقیت آمیز دانست و افزود: از زمان آغاز این طرح ترافیک شهری بطور محسوسی کاهش یافته و تردد روان تری در داخل شهر در جریان است.

محمد زاده همچنین از اجرای فاز دوم این طرح از اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: فاز دوم طرح پارکبان شیروان، در مسیر میدان انقلاب تا حد فاصل بیمارستان امام خمینی(ره) اجرا خواهد شد.