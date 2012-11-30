اولویت اصلی بانکها حمایت از واحدهای تولیدی فعال باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده شکینیدرجلسه شورای اشتغال وسرمایه گذاری استان ایلام گفت: با توجه به اینکه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بخشی ازسرمایه دراختیاربخش خصوصی است باید تلاش کنیم با ارائه برنامه های راهبردی سرمایه های بخش خصوصی رادر مسیرتولیدهدایت کنیم .

وی افزود: سرمایه گذاربا ادبیات تولید، محدودیتها و موانع موجود در این حوزه آشناست لذا وقتی باعلم به این مباحث به میدان آمده وبخشی ازسرمایه خودرادراین استان سرمایه گذاری می کند،نیازبه حمایت وپشتیبانی های ما دارد .

استاندارایلام با اشاره به ضرورت تلاش مجموعه مدیریتی استان در راستای جذب منابع بیشتردرجهت رونق چرخه تولید واقتصاد نیز اشتغال زایی دراستان شود، گفت: هدایت سرمایه هادر جهت هزینه درمحل تولیدوایجادارزش افزوده ازاصلی ترین وظایف ماست، اگرمنابع بهینه مصرف شود هم درایجاداشتغال وتولیدموفق ومهمترازآن در ایجاد آرامش و رفاه اقتصادی عمومی خواهیم بود .

عباس زاده با تاکید براین که سرمایه هارا باید حفظ کنیم، افزایش دهیم ودر تخصیص آن نیزبهینه عمل کنیم، تصریح کرد: اگرسخت گیری بانک هادرراستای مصرف بهینه باشدقابل قبول است، تسهیلات بایدمنطق اقتصادی داشته باشددر غیر این صورت تبعات منفی به بار می آورد .

توسعه همه جانبه با تولید و تجارت میسر می شود

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: تولید و تجارت دو مولفه مهم توسعه همه جانبه وپایدار تلقی می شود.

احمد کرمی در نشست شورای ادارای شهرستان مهران اظهار داشت: در سطح استان 340هزار هکتارزمین قابل کشت وجود دارد و چنانچه به نحو مطلوب ازاین اراضی قابل کشت بهره برداری شود بیش از 250هزار تن محصولات به تولید استان افزوده خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: طرح مطا لعات منطقه ویژه اقتصاد ی مهران در زمینی به وسعت 800هکتار پایان یافته و طرح تفضیلی آن در حال آماده شدن است.

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت:عملیات گاز رسانی به بیش از 10شهر و 71روستای استان صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: در دهه فجر امسال 300 هکتار از اراضی بخش صالح آباد تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می گیرد.

نگاه مسئولان به شهرستان مهران نگاه توسعه ای باشد

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: نگاه مسئولان و تصمیم گیران به شهرستان مهران نگاه اساسی و توسعه ای باشد .

حسن بهرامی نیا در جلسه شورای اداری مهران گفت: بسیج سرمایه انقلاب و چتر اقتدار و موفقیت های انقلاب اسلامی است چرا که هنر بسیج سازندگی و ابادانی کشور می باشد که در ایران امروز جلوه گر شده است.

وی افزود بسیج مدافع ارزشها و اعتقادات جامعه اسلامی است و ما موظف به ترویج این فرهنگ ارزشمند هستیم.



وی در ادامه با تأکید بر این نکته که خون پاک شهدا و رهبری های حکمیانه مقام معظم رهبری ضامن پیشرفت و نجات کشور اسلامی ایران است، گفت: در جنگ هشت روز غزه نیروهای حماس و جهاد اسلامی با کمک ایران اسلامی توانستند گنبد آهنین اسرائیل را در هم بریزند و ابهت این رژیم را در هم شکستند .

این مسئول بیان داشت: همه دستگاه ها و مسئولان شهرستان مهران و استان باید در جهت ارتقاء نشاط، امنیت اجتماعی و اقتصادی منطقه و همچنین تغییر در سیمای شهری منطقه مرزی مهران که پیشگاه ترقی، رونق و اقتصاد در استان و کشور است گام بردارند و در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند .

کمیته پالایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فنآوری اطلاعات راه اندازی می شود



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ایلام گفت: ایلام از نخستین استان هایی در کشور است که کمیته پالایش و و کنترل سرویس های ارتباطی و فنآوری اطلاعات در آن راه اندازی می شود .

موسی کریمی در نشست کمیته پالایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات اظهار داشت: فناوری اطلاعات امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای سبد کالای خانوارها محسوب می شود.

وی بیان داشت: استان ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال های گذشته برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز صنعت ارتباطات فعالیت های خوبی انجام شده است .

وی تاکید کرد: توسعه شبکه های فیبر نوری، سامانه های فنآوری اطلاعات و ارائه خدمات میان دستگاهی و میان استانی در ایلام از رشد قابل قبولی برخوردار است .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار ایلام همچنین بر نظارت مستمر و کنترل مراکز و دستگاه های ارائه کننده و تولید کننده خدمات فنی و اطلاعاتی به نهادها و مردم تاکید کرد .