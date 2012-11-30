موافقان و مخالفان فلسطین در سازمان ملل/صهیونیستها منزوی تر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته با 138 رای موافق 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع با ارتقای فلسطین از یک نهاد ناظر به دولت غیر عضو ناظر موافقت کرد.

آمریکا سردمدار مخالفان عضویت فلسطین

در همین حال آسوشیتدپرس در گزارشی به مخالفان ارتقای فلسطین از یک نهاد ناظر به دولت ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت و آمریکا، کانادا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، جمهوری چک، پاناما و چند کشور کوچک جزیره ای در اقیانوس آرام از جمله جزایر مارشال، میکرونیسا، نائورو و پالائو را در این فهرست قرار داد.

آمریکا، کانادا، رژیم صهیونیستی و شش کشور دیگر که به عضویت غیر رسمی فلسطین در سازمان ملل رای منفی دادند، واکنشهای تندی را در قبال پذیرش درخواست فلسطین برای عضویت غیر رسمی در سازمان ملل نشان دادند.

در همین حال "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی در واشنگتن ضمن انتقاد از ارتقای فلسطین از یک نهاد ناظر به دولت غیر عضو ناظر، این اقدام را حرکتی "تاسف بار و غیر سازنده" خواند که سبب تشدید تنش ها در خاورمیانه و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه برقراری صلح می شود.

چنین قطعنامه ای بی فایده است و فلسطین هرگز به یک کشور تبدیل نمی شود و حق عضویت را در سازمان ملل ندارند. سوزان رایس

کلینتون گفت : آشکارا اعلام کردیم که تنها از طریق مذاکرات مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیلی ها می توان به صلح دست یافت و دو طرف شایستگی آن را دارند.

وی در ادامه بر تشکیل دو دولت تاکید کرد به طوری که فلسطینیان در کنار یک جامعه یهودی در صلح و امنیت زندگی کرده و دارای حق حاکمیت باشند.

سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز ضمن انتقاد از صدور این قطعنامه، مسیر رسیدن به سازش در خاورمیانه با تصویب این قطعنامه را دشوار خواند و گفت : چنین قطعنامه ای بی فایده است و فلسطین هرگز به یک کشور تبدیل نمی شود و حق عضویت را در سازمان ملل ندارند.

در همین حال "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی سخنرانی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل کمی پیش از رای گیری "مسموم و توهین آمیز" خواند و گفت: این سخنرانی کاملا تبلیغی منفی علیه اسرائیل بود.

نتانیاهو همچنین این رای گیری را بی معنا خواند و گفت: سازمان ملل توافقات قبلی میان اسرائیل و فلسطین را نقض کرده است و اسرئیل بدون تشریح اقدامات بعدی عمل می کند.

پذیرش درخواست فلسطین به عنوان دولت ناظر در سازمان ملل نیز واکش گروههای یهودی را به همراه داشت، به طوریکه این گروهها در بیانیه های تندی به انتقاد از عملکرد مجمع عمومی پرداختند.

در همین حال ایپک(کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل) اعلام کرد مجمع عمومی سازمان ملل با این اقدام فرصت ها را برای دستیابی به صلح میان اسرائیل فلسطینیان از بین برد.

این لابی صهیونیستی در آمریکا اعلام کرد ابومازن با سخنرانی روز گذشته خود حامل پیامی آشکار بود و آن تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای دامن زدن به اختلافات میان دو طرف و تاکید بر این موضوع که اسرائیل در پی صلح نبوده و برای مردمش خوب عمل نکرده است، بود.

"جان برد" وزیر خارجه کانادا نیز گفت که اقدام سازمان ملل متحد، سبب اختلال در روند مذاکرات صلح خاورمیانه می شود و صدور چنین قطعنامه ای بی فایده بود.

این درحالیست که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه ای از حمایت این اتحادیه از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تاکید کرد و گفت: در زمان مناسب حمایت خود را از شناسایی کشور مستقل فلسطین اعلام می کنیم.

"ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس با تاکید بر لزوم ازسرگیری مذاکرات سازش میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بدون هیچ پیش شرطی در عین حال گفت: اسرائیل باید به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل احترام گذاشته و موضع منفی اتخاذ نکند.

"فرانسوا اولاند" رئیس ‌جمهوری فرانسه نیز مواضع انگلیس را در قبال اسرائیلی ها و فلسطینیان تکرار کرد و بر تشکیل دو کشور مستقل در فلسطین که در کنار هم با امنیت و ثبات زندگی کنند، تاکید کرد.