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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

بیستمین یادواره شهدای روستای کندر کرج برگزار شد

بیستمین یادواره شهدای روستای کندر کرج برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: بیستمین یادواره 19 شهدای روستای کندر کرج با حضور اصغر عربیان استاندار البرز و سرهنگ باهک فرمانده سپاه کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین یادواره 19 شهدای روستای کندر کرج شامگاه با حضور اصغر عربیان استاندار البرز و سرهنگ باهک فرمانده سپاه کرج و خانواده های شهدا در این روستا برگزار شد.

دانش آموزان و خانواده جانبازان و شهدا در این یادواره حضور پر رنگی داشته اند.

فرهنگ شهادت باید به نسل بعدی منتقل شود

فرمانده سپاه کرج در این یادواره اظهار داشت: فرهنگ شهادت باید به نسل بعدی منتقل شود.

سرهنگ احمدرضا باهک تاکید کرد: یاد و خاطره شهدا باید همیشه زنده نگه داشته شود و فرهنگ شهادت باید به نسل بعد منتقل شود.

وی گفت: امروزه این عزت، افتخار و ایثارگری و شجاعت را مدیون جانفشانی شهدا گرانقدر هستیم.

سرهنگ باهک تصریح کرد: ملت شریف ایران همواره در صحنه های مختلف به دفاع از نظام پرداختند و جانشان را در این راه داده اند.
 

کد مطلب 1754560

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