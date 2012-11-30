بیستمین یادواره شهدای روستای کندر کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین یادواره 19 شهدای روستای کندر کرج شامگاه با حضور اصغر عربیان استاندار البرز و سرهنگ باهک فرمانده سپاه کرج و خانواده های شهدا در این روستا برگزار شد.



دانش آموزان و خانواده جانبازان و شهدا در این یادواره حضور پر رنگی داشته اند.



فرهنگ شهادت باید به نسل بعدی منتقل شود



فرمانده سپاه کرج در این یادواره اظهار داشت: فرهنگ شهادت باید به نسل بعدی منتقل شود.



سرهنگ احمدرضا باهک تاکید کرد: یاد و خاطره شهدا باید همیشه زنده نگه داشته شود و فرهنگ شهادت باید به نسل بعد منتقل شود.



وی گفت: امروزه این عزت، افتخار و ایثارگری و شجاعت را مدیون جانفشانی شهدا گرانقدر هستیم.



سرهنگ باهک تصریح کرد: ملت شریف ایران همواره در صحنه های مختلف به دفاع از نظام پرداختند و جانشان را در این راه داده اند.

