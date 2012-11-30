فرهنگ دفاع مقدس دژی مستحکم است/ پیام شهداء تقویت روحیه ولایت مداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم، پنج شنبه شب با حضور در مراسم تجیل از خانواده های شهدای عقیدتی سیاسی ارتش در محل تالار الغدیر شهر مشهد اظهار کرد: شهدای والا مقام سند افتخاری هستند که همچون ستاره ای بر آسمان ایران می درخشند.

وی با اشاره به شهادت عزیزانی که در سانحه سقوط هواپیمای سی یکصد و سی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان خصوصا نیروهای جان برکف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش شد یاد ونام این شهداء را گرامی داشت.

وی افزود: شهادت پرسنل زحمت کش نیروی زمینی ارتش در سانحه سقوط بالگرد در ابتدای محرم سال جاری را نیز تسلیت می گویم و یاد ونام آن عزیزان را نیز گرامی می داریم.

وی بیان کرد: پیام شهداء تقویت خود باوری,ولایت مداری,ایجاد امید ونشاط اجتماعی، بصیرت افزایی و دین مداری در بین جوانان و همه آحاد جامعه است.

وی افزود: دفاع مقدس و فرهنگ دفاع مقدس دژ مستحکمی است که به هیچ وجه قابل تسخیر نیست که باید از این دژ مستحکم برای مقابله با جنگ نرم در برابر دشمنان استفاده کرد.

حجت الاسلام آل هاشم افزود: همه ما مدیون شهداء هستیم و به منظور ادای دینمان به این عزیزان باید در راستای گسترش و شناساندن فرهنگ شهادت گام برداریم.

وی فراموشی را یکی از خصوصیات انسان برشمرد وافزود: نباید اجازه بدهیم این خصوصیت ما را از شهداء وایثارگری هایشان دردوران هشت سال دفاع مقدس دور کند و همیشه وهمواره با ذکرو یاد آوری ایثار گی ها و رشادت های شهداء می توانیم درهدایت نسل جدید مان نیز باید کوشا و فعال باشیم.

وی گفت: جامعه ای که بتواند آرمان شهداء و جانبازان را به خوبی درک وترویج کند در واقع از کار کردهای مثبت آن می تواند ضمن اداره کشور درد کاهش فساد و ناهنجاری ها و به تبع آن شکل گیری محیط انسانی سالم و الهی بهره ببرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تا زمانی که اسلام باشد دشمنان دست از سر ملت ایران و مسلمانان جهان بر نخواهند داشت و ما باید هر روز نسبت به روز قبل از نظر مقاومت در برابر دشمنان قوی تر باشیم.

وی با اشاره به قدرت موجود در نیروهای مسلح کشور تاکید کرد: این پیشرفت ها یکی از برکات تحریم های اقتصادی وعلمی دشمنان است که از زمان تسخیر لانه جاسوسی آغاز و روز به روز گسترده تر می شود.