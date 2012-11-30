650 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه ایلام انجام شد

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 82 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته و 663 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه کالا در استان انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در همین مدت 24 پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده هایی مانند بسته بندی قند، شکر، نمک، تخمه آفتابگردان، سویا، آب آشامیدنی بسته بندی شده، عایق رطوبتی، پنل رسی سبک غیر باربر، آجر رسی، کنسرو لوبیا چیتی، کنسرو ماهی، آب معدنی بسته بندی شده، دوغ، ماست کم چرب و پرچرب، سوسیس، کالباس، همبرگر مخصوص، سویا برگر، کباب لقمه، کلوچه مغزدار و کیک ساده صادر شده است.

جوادی در ادامه تصریح کرد: آزمون سه هزار مورد وسایل سنجش سبک، تایید صلاحیت 8 آزمایشگاه همکار، بازرسی از 463 مورد نازل عرضه سوخت مایع، از دیگر اقدامات مهم این اداره کل از ابتدای سال 91 تاکنون بوده است.

مدیرکل استاندارد ایلام گفت: صدور مجوز 55 هزار تن کالای استاندارد، ممانعت از صدور 215 تن کالای بدون نشان استاندارد، تعیین ماهیت 439 نمونه کالای صادراتی، صدور مجوز سه هزار تن کالای وارداتی، صدور 13مورد گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی در بازارچه مرزی مهران، صدور 19 گواهینامه تاییدیه آسانسور و آموزش بیش از چهار هزار نفر ساعت به مدیران کنترل کیفیت و کارکنان، سایر فعالیت های این اداره کل در هشت ماهه اول سال 91 است.