سنگ آهن با رشد 28 درصدی بالاترین رشد تولید را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: بر اساس آمارهای اولیه تا پایان آبان ماه امسال افزون بر 23میلیون و 715هزار تن سنگ آهن فرآوری شده(کنسانتره و دانه بندی) در شرکتهای تابعه این سازمان تولید شد که این رقم 28.4درصد بیش از میزان تولید هشت ماه نخست سال گذشته محسوب می شود.
میزان تولید سنگ آهن فرآوری شده در مدت مشابه سال 90 به 18میلیون و 473هزار تن رسیده بود. راه اندازی کارخانه های جدید در سال جاری و افزایش بهره وری از عوامل اصلی این رشد تولید به شمار می آید.
هم اکنون شرکت های چادرملو، گل گهر ،مرکزی ایران و سنگ آهن شرق به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان این ماده معدنی در کشور محسوب می شوند.
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