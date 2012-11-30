خبرنگاران نباید خدمات دولت در کردستان را زیرسوال ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دیواندره که با حضور نمایندگان مردم در مجلس و جمعی از مدیران کل ادارات استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه خبرنگاران با تیترهای آنچنانی خدمات دولت در کردستان را زیرسوال می برند که این روش و وضعیت به هیچ عنوان در کردستان مورد رضایت و قبول مسئولان نیست.

وی ادامه داد: بعضی وقت ها خبرهای از سوی خبرگزاری ها و سایر رسانه ها در کردستان منعکس می شود که نه تنها فایده ای برای استان در پی ندارد بلکه باعث بروز مشکلاتی شده و در نهایت نیز تمامی خدمات دولت در این استان نیز زیرسوال می رود.

استاندار کردستان با بیان اینکه هم اکنون کشور در حال جنگ اقتصادی با دشمنان است، گفت: خبرنگاران باید در انعکاس خبرهای مختلف جانب عدالت را رعایت کنند و وقتی که کل استان و حتی کشور نیز تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفته است و کمبود اعتبارات در بعضی از حوزه ها وجود دارد، نباید سایر خدمات دولت را نیز زیرسوال برد.

وی با بیان اینکه مسکن مهر یکی از طرح های بسیار مهم و خوب دولت در راستای کمک به اقشار کم درآمد جامعه بود، افزود: متاسفانه در این بین گاهی اوقات خبرهای منعکس می شود که با واقعیت فاصله دارد و این شیوه به هیچ عنوان در استان کردستان مناسب نیست.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات شهرستان دیواندره در حوزه های مختلف بیان کرد: یکی از ظرفیت های این شهرستان توجه به بخش کشاورزی است که انتظار می رود با استفاده از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی اقدامات بهتری در این شهرستان اجرایی شود.

وی یادآور شد: تسریع در ساخت و بهره برداری از مجتمع فرهنگی دیواندره، تعیین تکلیف وضعیت استخر سرپوشیده این شهرستان و همچنین بهره برداری از سالن ورزش های پهلوانی در شهر زرینه، تامین سوخت مورد نیاز روستائیان به ویژه در مناطق صعب العبور، رفع مشکلات دو بخش مخابرات و آب روستایی و در نهایت توجه به تامین اعتبارات حوزه های راه روستایی و شهری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه مدیران استان و شهرستان قرار گرفته و از هیچ تلاشی در راستای رفع این مشکلات دریغ نشود.

در این جلسه سالار مرادی و سید احسن علوی نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.