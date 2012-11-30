صحرانورد خراسان شمالی نائب قهرمان رقابتهای قهرمانی کارگران کشور شد

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی اصغر صابری که به همراه تیم شهرداری شوقان به نمایندگی از خراسان شمالی در رقابت های دوی صحرانوردی قهرمانی کشور شرکت کرده بود، موفق شد در رده سنی زیر 30 سال، مسیر هشت کیلومتری مسابقه را با زمان 25 دقیقه و 30 ثانیه طی کند و پس از نماینده آذربایجان شرقی در رده دوم قرار گرفت.

وی افزود: در این رده سنی رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی قهرمان شد، صابر چرخی دیگر صحرانورد آذربایجانی نیز سوم و علیرضا اریانیک از خراسان رضوی در رده چهارم قرار گرفت.

به گفته البرزی در رده سنی بالای 30 سال نیز فضل الله رستمی از قزوین، علی اصغر لطیفی از همدان، کرم سهرابی از همدان و داماد حسین زاده از تهران به ترتیب در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در رده بندی تیمی نیز، تیم شهرداری شوقان پس از تیم های آذربایجان شرقی، همدان و خراسان رضوی با کسب 18 امتیاز و با سه اختلاف امتیاز نسبت به تیم سوم، در رده چهارم جای گرفت.

رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی اظهار داشت: مسابقات دو صحرا نوردی کارگران کشور به مدت دو روز در محل ورزشگاه نوروزآباد تهران برگزار شد.