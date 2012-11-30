  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

پاشایی فام اعلام کرد:

عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور

عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور

مدیر عامل بانک سپه از عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی فام با تأکید بر اهمیت تاریخی عرضه این اوراق گفت: با برنامه ریزی انجام شده اوراق سلف نفتی برای اولین بار در بازار سرمایه ایران توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر و از طریق شعب منتخب بانک سپه عرضه می شود که به زودی زمان عرضه آن اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه صدور و عرضه اوراق سلف نفتی با هدف ایجاد جذابیت لازم برای سرمایه گذاری از حیث سودآوری و اطمینان ، قابلیت رقابت با سایر اوراق مشابه به لحاظ نقد شوندگی و سود آوری صورت گرفته است، گفت  این اوراق هم راستا با سیاستهای پولی کشور و مطابق با قوانین و مقررات تهیه و عرضه خواهد شد و معاف از مالیات خواهند بود.

این مقام بانکی با بیان اینکه قرارداد سلف یک قرارداد اسلامی است که با استفاده از این روش، مردم می توانند در تولید و استخراج نفت سرمایه گذاری کنند و سود قابل توجهی نصیب آنها شود، افزود: شرایط مناسبی برای فروش اوراق سلف نفتی برنامه ریزی شده و امیدواریم این اوراق که قابل خرید از سوی مردم و مشتریان با دلار و ریال است، با استقبال خوب آنها به فروش برسد.

پاشایی فام اظهار داشت : فروش اوراق سلف نفتی به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در صنعت می باشد و قرار است با اجرای این روش ، سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به کار گرفته شود.

وی درخصوص نحوه نقدشوندگی اوراق مذکور قبل از تاریخ سر رسید، اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه امید به عنوان بازارگردان و بانک سپه، نقدشوندگی گواهی های سلف نفتی را قبل از سررسید تعهد کرده اند.

وی تأکید کرد: نرخ سود این اوراق در مقایسه با ابزارهای موجود در بازار نظیر گواهی سپرده، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سپرده های بلندت مدت از مزیت نسبی و مطلق بالاتری برخوردار است.

کد مطلب 1754575

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