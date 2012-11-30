عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین پاشایی فام با تأکید بر اهمیت تاریخی عرضه این اوراق گفت: با برنامه ریزی انجام شده اوراق سلف نفتی برای اولین بار در بازار سرمایه ایران توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر و از طریق شعب منتخب بانک سپه عرضه می شود که به زودی زمان عرضه آن اعلام خواهد شد.



وی با بیان اینکه صدور و عرضه اوراق سلف نفتی با هدف ایجاد جذابیت لازم برای سرمایه گذاری از حیث سودآوری و اطمینان ، قابلیت رقابت با سایر اوراق مشابه به لحاظ نقد شوندگی و سود آوری صورت گرفته است، گفت این اوراق هم راستا با سیاستهای پولی کشور و مطابق با قوانین و مقررات تهیه و عرضه خواهد شد و معاف از مالیات خواهند بود.



این مقام بانکی با بیان اینکه قرارداد سلف یک قرارداد اسلامی است که با استفاده از این روش، مردم می توانند در تولید و استخراج نفت سرمایه گذاری کنند و سود قابل توجهی نصیب آنها شود، افزود: شرایط مناسبی برای فروش اوراق سلف نفتی برنامه ریزی شده و امیدواریم این اوراق که قابل خرید از سوی مردم و مشتریان با دلار و ریال است، با استقبال خوب آنها به فروش برسد.

پاشایی فام اظهار داشت : فروش اوراق سلف نفتی به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در صنعت می باشد و قرار است با اجرای این روش ، سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به کار گرفته شود.



وی درخصوص نحوه نقدشوندگی اوراق مذکور قبل از تاریخ سر رسید، اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه امید به عنوان بازارگردان و بانک سپه، نقدشوندگی گواهی های سلف نفتی را قبل از سررسید تعهد کرده اند.



وی تأکید کرد: نرخ سود این اوراق در مقایسه با ابزارهای موجود در بازار نظیر گواهی سپرده، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سپرده های بلندت مدت از مزیت نسبی و مطلق بالاتری برخوردار است.