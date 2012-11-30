میزان بارندگی امسال در کاشمر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حسینی افزود: در سال زراعی امسال تاکنون 39 میلیمتر بارندگی در شهرستان کاشمر داشته ایم.

وی با بیان اینکه در سال زراعی سال قبل فقط 7/30 میلیمتر بارش داشته ایم تصریح کرد: سال زراعی که ازابتدای مهر مد نظر می باشد تا کنون حدود 8 میلیمتر افزایش نزولات آسمانی را داشته ایم

رئیس اداره هواشناسی کاشمر با تاکید براینکه با شروع فصل زمستان کشاورزان و دامداران بیشتر اخبار هواشناسی را پیگیر باشند بیان کرد: با کنترل هرروزه هواشناسی در کاشمر و منطقه کوهسرخ توسط این اداره توانسته ایم کمک شایانی در زمان بحران و حوادث جهت بیمه کشاورزان و دامداران داشته باشیم

حسینی با انتقاد از پایان نیافتن ساخت ساختمان هواشناسی منطقه کوهسرخ توسط پیمانکار گفت : علی رغم کم بودن امکانت در ان منطقه نیاز مبرم به راه اندازی هواشناسی مستقل در آن منطقه می باشد

وی تصریح کرد: با توجه به گران قیمت بودن وسایل هواشناسی، باید ساختمان به طور کامل تحویل داده شود تا سپس نسبت به نصب دستگاه‌ها اقدام شود.