بیمارستان تخصصی صحرایی شهید داریوش رضائی نژاد در مورموری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان تخصصی صحرایی شهید داریوش رضایی نژاد در بخش مورموری از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام عصر پنجشنبه افتتاح شد.

در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه استان، مسئول دانشگاه علوم پزشکی استان جمعی از مردم این بخش حضور داشتند، سردار کاکی فرمانده سپاه استان گفت:خدمات بسیج بی منت است چرا که بسیجی که برگرفته از عاشورا و قیام امام حسین(ع)است در تمام عرصه های مورد نظر حضور دارد و خدماتش بی منت است .

وی افزود: هدف از این بیمارستان دسترسی آسان و رایگان مناطق محروم به خدمات پزشکی متخصص است،که با همکاری بسیج جامع پزشکی و دعوت از پزشکان متخصص از نقاط مختلف به مردم این منطقه در طول سه روز خدمات رایگان ارائه خواهند داد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: این سومین بیمارستان صحرایی است که در استان احداث می شود .

اسدالهی اظهار داشت: این بیمارستان شامل 11بخش و 35 کادر پزشکی متخصص و پزشک عمومی، متخصص جراحی عمومی، متخصص داخلی، ارتوپد، کلیه و مجاری، دندانپزشکی، بینایی سنجی، آزمایشگاه و رادیولوژی است .

اسدالهی هزینه اول این بیمارستان را یک میلیارد و 200 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این بیمارستان تمام تجهیزات پزشکی برای معاینه، جراحی و متخصص بیهوشی مهیا استتا در دو شیفت از ساعت هفت صبح تا هفت عصر به مردم خدمات رایگان ارائه دهند .