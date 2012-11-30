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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

گزارش تصویری/

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه و مسکن مهر استان البرز

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه و مسکن مهر استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی از پروژه های قطعه دوم بزرگراه شهید همت، مسکن مهر البرز ماهدشت، مسکن مهر شهرک ابریشم ساوجبلاغ و مترو شهر جدید هشتگرد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در بازدید از پروژه های مسکن مهر از جمله 512 واحدی مسکن مهر ماهدشت با حضور ساکنان این شهرک مواجه شد که به کندی پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکونی و نبود گاز و برق در این شهرک اعتراض شدید داشتند.

شهروندان در مسیرهای عبوری وزیر راه و شهرسازی ساعت ها منتظر می مانند تا بلکه بتوانند دغدغه و مشکلات مسکن خود را مطرح کنند و نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با خونسردی به سخنان شهروندان گوش می داد و دستور رسیدگی مشکلات را صادر می کرد.

یک شهروند دیگر نیز به بی کیفیتی مصالح ساختمانی به کار برده شده برای ساخت مسکن مهر اعتراض کرد.

سنگ های نمای بیرونی برخی واحدهای مسکونی پس از نصب از دیوار بر زمین افتاده بودند و وضعیت آب و فاضلاب برخی از این شهرک ها وضعیت نابسامانی داشت که وزیر راه و شهرسازی دستور تکمیل گاز وآب و فاضلاب واحدهای مسکونی مهر استان البرز طی یک ماه آینده را صادر کرد.

نیکزاد بر ساخت مسجد، مدرسه، مجتمع تجاری، پاسگاه نیروی انتظامی در شهرک های مسکن مهر تاکید کرد و افزود: پاسگاه و راهدار خانه نیز در ادامه پروژه اتوبان شهید همت باید ساخته شود.

عکس: مهدی دهقان

کد مطلب 1754578

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