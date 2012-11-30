شب شعر "آیه های نور" در ابرکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به مناسبت ماه پرحزن محرم و با موضوع کتاب و محرم برگزار شد، جمعی از شاعران ابرکوهی به قرائت اشعار خود پرداختند.
قاسم برزگر، سرپرست اداره کتابخانههای عمومی ابرکوه ضمن تشکر از کانونهای ادبی "عزیز الدین نسفی" و "پروین" برگزاری مراسم شب شعر در شهرستان شاعرخیز ابرکوه را اقدامی ارزشمند دانست و این حرکت را سبب اقبال بیشتر مردم و جوانان به کتابخانهها ارزیابی کرد.
وی همچنین خواستار حمایت بیشتر مسئولان شهرستان از شاعران و کانونهای فرهنگی ادبی ابرکوه شد.
پایان بخش شب شعر "آیههای نور"، اهدای لوح تقدیر و جوایز برگزیدگان این مراسم بود.
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