جشنواره نمایش توانخواهان در ایلام برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی در نشست هماهنگی و برنامه ریزی این جشنواره افزود: جشنواره نمایش توانخواهان که برای دومین دوره در این استان برگزار می شود رویداد هنری ماندگار خواهد بود.

وی ادامه داد: جشنواره مذکور با عنوان زاگرس ۲۵لغایت ۲۹آذرماه در مرکز این استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: برگزاری باشکوه و مطلوب این جشنواره نقطه عطف و قوتی برای استان خواهد بود.

مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: پس از اعلام فراخوان جشنواره ۵۷ اثر نمایشی از استان های غرب کشور شامل کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان و ایلام به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

کارگاه آموزشی شیوه فرزند پروری مثبت در بهزیستی مهران تشکیل شد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهران از برگزاری کارگاه آموزشی شیوه فرزند پروری مثبت در این شهرستان خبر داد.

احمد رحمی با اعلام این خبر افزود: در این کارگاه ۱۰۰نفر از والدین کودکان ۳تا ۷سال شهرستان شرکت داشتند.

وی بیان داشت: شرکت کنندگان با شیوه های تربیت فرزندان، بلوغ زودرس و دیررس،نکات تربیتی کودکان و سایر مطالب روانشناسی در این زمینه آشنا شدند.

با مشارکت خیرین غذای گرم بین مددجویان بهزیستی مهران توزیع شد

مسئول فرهنگی بهزیستی مهران از توزیع غذای گرم بین جمعی از مددجویان زیر پوشش این شهرستان با مشارکت خیرین خبر داد.

حمزه منصوری افزود: این اقدام به همت واحد مشارکت های مردمی و از سوی یک فرد خیر انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا هزار و ۳۵۰پرس غذای گرم در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بین مددجویان زیر پوشش توزیع شده است.

وی اضافه کرد: غذاها بین مددجویان ساکن در مناطق شهری و روستایی شهرستان قرار گرفته است.

رفع مشکل اشتغال و مسکن مددجویان در اولویت قرار دارد

مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: رفع مشکل اشتغال و مسکن مددجویان زیر پوشش در اولویت قرار دارد.

صادق رستمی در بازدید از اداره و مراکز بهزیستی شهرستان ملکشاهی افزود: خوشبختانه اقدام های خوبی در زمینه رفع مشکلات مددجویان به ویژه در دولت عدالت محور انجام گرفته است.

وی ادامه داد: هم اینک بخش مهمی از مشکل مسکن مددجویان ساکن در مناطق روستایی رفع شده است.

وی اضافه کرد: با این وجود همچنان شماری از مددجویان زیر پوشش با مشکل تامین مسکن و اشتغال مواجه هستند.

وی همچنین در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی این شهرستان گفت: کلیه شهرستان های استان زیر پوشش مراکز اورژانس قرار گرفته که نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در زمینه های مختلف خواهند داشت.

مدیر کل بهزیستی ایلام همچنین در سفر سرزده به ملکشاهی از منزل مددجویان، کلینیک مددکاری، مهد کودک، مراکز غربالگری بینایی و شنوایی سنجی این شهرستان بازدید کرد.

۵۲۰میلیون ریال کمک هزینه شهریه به دانشجویان توانخواه ایلامی پرداخت شد

مسئول امور دانشجویان اداره کل بهزیستی ایلام از پرداخت بیش از ۵۲۰میلیون ریال به عنوان کمک هزینه شهریه به دانشجویان توانخواه زیر پوشش این اداره کل در سال جاری خبر داد.

محمد نجفی با اعلام این خبر گفت: این مبلغ بابت شهریه نیمسال نخست دانشجویان توانخواه زیر پوشش شاغل به تحصیل مراکز آموزشی غیر دولتی پرداخت شده است.

وی بیان داشت: هم اینک ۳۲۰دانشجوی توانخواه در مراکز آموزشی غیر دولتی و ۲۵دانشجو نیز در مراکز آموزشی دولتی مشغول تحصیل هستند.

وی گفت: در سال جاری ۲۱دستگاه لپ تاپ به عنوان کمک هزینه تشویقی برای دانشجویان توانخواه شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی دولتی خریداری شده است.

بیش از ۱۰هزار توانخواه در ایلام شناسایی شده است.