اغفال دختران جوان در اینترنت / افشای راز مرد تبهکار با فرار دختر 18 ساله

به گزارش خبرنگار مهر،30 آبان امسال مردی با مراجعه به کلانتری 134 شهرک قدس به مأموران اعلام کرد : دخترم به نام "پروین . ص" 18 ساله به همراه خواهر بزرگترش و برای خرید به مجتمع تجاری میلاد نور رفته و از آن زمان دیگر به منزل باز نگشته است .

پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" و به دستور دادیار شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات پلیسی

با ارجاع پرونده به تیم فقدانی پایگاه دوم پلیس آگاهی ، کارآگاهان در اولین اقدام خود به تحقیق از خواهر پروین پرداختند . خواهر پروین در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : به همراه پروین و برای خرید به مجتمع میلاد نور رفته بودیم که در داخل مجتمع ، پروین به بهانه نگاه کردن به ویترین مغازه ها از من فاصله گرفت و پس از آن ، هرچه به دنبال وی گشتم موفق نشدم تا او را پیدا کنم .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان به بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته پیش بینی شده در داخل مجتمع پرداختند . تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته دخر جوان فقدانی را در حال صحبت با تلفن همراه نشان داد که پس از دقایقی ، با سوار شدن به یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ از مجتمع خارج شد . پدر فقدانی با اشاره به این موضوع که پروین ارتباط چندانی با افراد خارج از خانواده ندارد ، در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : پروین علاقه ای به داشتن تلفن همراه نداشت و با وجود آنکه چندین بار به او پیشنهاد کرده بودم تا تلفن همراه در اختیار داشته باشد اما وی هربار عنوان می کرد که علاقه ای به تلفن همراه ندارد.

کارآگاهان با شناسایی هویت مالک پراید به نام "مرتضی . ح" 30 ساله به محل سکونت او در منطقه تهرانپارس رفته و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که مرتضی به همراه خانواده اش در این آدرس به عنوان مستأجر سکونت داشته و از حدود دو سال پیش از این محل جابجا شده و اهالی محل نیز هیچ اطلاعی از محل سکونت جدید وی در اختیار ندارند .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان با شناسایی اعضای خانواده مرتضی به تحقیق از آنها پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مرتضی در حدود دو سال پیش از همسرش متارکه کرده و پس از مدت کوتاهی ، به واسطه داشتن اختلافات شدید با اعضای خانواده اش از آنها نیز جدا شده و پس از آن به تنهایی زندگی کرده و با هیچ یک از اعضای خانواده خود ارتباطی ندارد .

تسلط فقدانی به کاربری رایانه

در شرایطی که اطلاعات بدست آمده نشان از احتمال فریب پروین توسط مرتضی داشت ، کارآگاهان پایگاه دوم بار دیگر به تحقیق از خانواده فقدانی پرداخته و اطلاع پیدا کردند که به هیچ عنوان انگیزه مالی نمی تواند علتی برای خروج پروین از خانه باشد چراکه با توجه به وضعیت خوب اقتصادی و اجتماعی پدر فقدانی و امکانات پیش بینی شده رفاهی و مالی از سوی والدین ، هیچگونه انگیزه مالی برای فرار از خانه برای پروین متصور نبود .

در ادامه کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که پروین بیشتر مدت زمان خود را در اتاق شخصی و با سیستم اینترنت شخصی اش سپری می کند . بنا بر اظهارات اعضای خانواده ، پروین تسلط بسیار زیادی به کاربری با رایانه دارد و تسلطش به برنامه های نرم افزاری به اندازه ای است که با وجود سن نسبتا پایین قادر به طراحی و برنامه ریزی با رایانه است و به علت علاقه شدید به انجام کارهای تحقیقاتی ، بیشتر زمان خود را نیز برای انجام تحقیق در فضای مجازی سپری می کرد.

با توجه به اطلاعات بدست آمده ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که پروین علاوه بر انجام کارهای تحقیقاتی در شبکه مجازی Face book نیز عضویت داشته و از حدود یک سال پیش از طریق این شبکه با مرتضی آشنا و پس از گذشت مدتی ، ارتباطشان به ملاقات حضوری تبدیل شده بود .

از خانواده ام خجالت می کشم

کارآگاهان پایگاه دوم ، سرانجام با انجام تحقیقات و با بهره گیری از شیوه و شگردهای تخصصی موفق به شناسایی محل سکونت مرتضی در خیابان پیروزی شده و هفتم آذر با ورود به محل سکونت مرتضی در یک اتاق کوچک ، علاوه بر دستگیری وی موفق به پیدا کردن فقدانی نیز شدند .

با انتقال مرتضی و فقدانی به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، پروین در اولین اظهارات خود به کارآگاهان گفت : "در طول مدت کوتاهی که با مرتضی بودم ، متوجه شدم که مرتضی مرا فریب داده اما به خاطر آنکه از اعضای خانواده و به ویژه پدرم خجالت می کشیدم ، نمی توانستم به خانه باز گردم " .

اظهارات پروین

پروین در خصوص نحوه آشنایی خود با مرتضی و خروج از خانه به کارآگاهان گفت : از حدود یک سال پیش بود که در داخل شبکه face book با شخصی به هویت نیما آشنا شدم. در پیغام های اولیه ای که نیما برایم می فرستاد ، وی مدعی بود که در خانواده ای با موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب زندگی می کند اما نتوانسته با اعضای خانواده و دیگران ارتباط خوبی ایجاد کند و غالبا تنها است . ابتدا از روی دلسوزی و همدردی با او ارتباط داشتم تا اینکه به تدریج ارتباط ما هر روز زیادتر شد و پس از گذشت چند ماه ، با یکدیگر ملاقات کرده و در آن زمان متوجه شدم که هویت نیما یک هویت مستعار بوده و هویت واقعی اش ، مرتضی است .

پروین در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : مرتضی مدعی شده بود که مجرد است و پیش از این ازدواج نکرده و پس از گذشت مدت کوتاهی از من درخواست ازدواج کرد . با وجود آنکه من علاقه ای به گوشی تلفن همراه ندارم ، اما مرتضی به بهانه آنکه راحت تر با یکدیگر ارتباط داشته باشیم برای من یک خط تلفن همراه تهیه کرد و آنرا به من داد . زمانیکه تصمیم به خارج شدن از خانه گرفتم ، به بهانه خرید و به همراه خواهر بزرگترم به مجتمع تجاری میلاد نور رفتم . در داخل مجتمع تجاری و به بهانه دیدن ویترین مغازه ها از خواهرم فاصله گرفته و همان موقع با مرتضی تماس گرفتم و مطمئن شدم که او در بیرون از مجتمع منتظر من ایستاده و ... .

پروین در خصوص نحوه اطلاع خود از کذب بودن اظهارات مرتضی به کارآگاهان گفت : پس از خارج شدن از مجتمع میلاد نور و بر خلاف تصوری که تا آن زمان در خصوص وضعیت اقتصادی مرتضی داشتم ، به همراه او به اتاقی چند متری در خیابان پیروزی رفتم . با این وجود و در حالیکه همچنان تصور می کردم که در مدت کوتاهی به خانه ای جدید خواهیم رفت ، یک روز که مرتضی از خانه خارج شده بود به وارسی مدارک مرتضی پرداختم . زمانیکه چشمم به شناسنامه مرتضی افتاد متوجه شدم که او در طول این مدت مرا فریب داده است. مرتضی پیش از این ازدواج کرده و حدود دو سال پیش از همسرش متارکه کرده بود . با وجود آنکه دروغ بودن تمامی سخنان مرتضی برایم روشن شده بود اما با این وجود نمی توانستم به خانه باز گردم . از پدر و مادرم خجالت می کشیدم چراکه آنها هیچگاه برخورد بدی با من یا خواهرم نداشتند و هرگونه امکانات رفاهی و درخواستی را که از آنها داشتم برایم فراهم کرده بودند .

با دختر پولداری آشنا شده و به زودی وضع من تغییر پیدا خواهد کرد

با دستگیری مرتضی و در ادامه تحقیقات مشخص شد که او پس از متارکه از همسر و جدا شدن از اعضای خانواده اش ، با خودرو پراید به مسافرکشی پرداخته و آخرین بار نیز به عنوان راننده آژانس در فلکه چهارم تهرانپارس مشغول به کار شده است .

با شناسایی محل کار سابق مرتضی در فلکه چهارم تهرانپارس ، کارآگاهان با مراجعه به این محل و تحقیق از مدیر و رانندگان آژانس اطلاع پیدا کردند که مدیر آژانس پس از اطلاع از اعتیاد مرتضی به مصرف موادمخدر ، او را اخراج کرده است .

رانندگان آژانس نیز در اظهارات مشابهی عنوان داشتند : در این اواخر مرتضی دائما در خصوص دختری صحبت می کرد که از طریق face book با او آشنا شده و عنوان می کرد که پدر این دختر دارای وضعیت اقتصادی بسیار خوبی است و به زودی وضع من نیز تغییر خواهد کرد !!!! ".

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مرتضی با پول حاصل از فروش خودرو پراید ، اقدام به اجاره اتاقی کوچک در خیابان پیروزی کرده و در طول این مدت کوتاه چند روزه و در شرایطی که کار مشخصی نداششته برای تأمین مخارج ، از عابر بانک پروین که مبلغ 3 میلیون تومان در داخل آن پول وجود داشته استفاده می کرد . در بررسی حساب عابر بانک متعلق به پروین مشخص شد که مرتضی پیش از آن و در طول مدت آشنایی با پروین و به بهانه های مختلف نیز از او مبلغ مختلفی را دریافت کرده است .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به این موضوع که هدف از ارائه این خبر ارائه هشدار به خانواده ها در خصوص نظارت بیشتر بر چگونگی استفاده فرزندانشان از فضای کاربری اینترنت به ویژه در شبکه های اجتماعی face book و ... است گفت : " با توجه به دستگیری متهم ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است" .

