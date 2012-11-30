حرکت تهران خاکستری به سمت تهران رنگی/ ضرورت تهیه طرح جامعه رنگ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب در خصوص عامل رنگ و نقش آن در ایجاد حس سرزندگی در شهر گفت: رنگ‌ها و به کارگیری مناسب آن‌ها به عنوان مظهری از پیوند بین انسان و محیط از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین عوامل ایجاد شور و نشاط در جامعه محسوب می‌شوند و در این میان رنگ‌های ترافیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.



وی اظهار کرد: رنگ‌ها هم بر سواره‌ها تاثیر می‌گذارند و هم بر پیاده‌ها. نمی‌توان رنگ یک شهر را پس از ساخت آن شهر بهبود بخشید، بلکه رنگ شهر باید در زمان ساخت بناها و فضاهای شهری برنامه‌ریزی و کنترل شود،

تشکری هاشمی با بیان اثرات روانی رنگ‌ها بر شهروندان، تصریح کرد: انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری از جمله الِمان‌های ترافیکی، تاثیر مستقیمی بر دل و جان هر بیننده¬ای و نیز بر روح و روان شهروندان بر جای می‌گذارد، چرا که رنگ‌ها در جای جای شهر از جمله نمای ساختمان‌ها و سایر عناصر فضایی در شهر از جمله مبلمان شهری و امکانات و تجهیزات ترافیکی به کار می‌روند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر تاثیر حرکت در ادراک رنگی از شهر، اعلام کرد: چه عابر پیاده‌ای که به آرامی در یک پیاده‌رو قدم می‌زند و چه راننده‌ای که با سرعت بالا از یک بزرگراه عبور می‌کند، هر دو تصاویری پی در پی از سیمای شهر را می‌بینند که به صورت متوالی پیش‌ روی آن‌ها قرار می‌گیرد، هر چند سواره‌ها بسیار کمتر از پیاده‌ها می‌توانند جزییات مناظر شهری را ببیند و درک نمایند.

وی با تشبیه فضای شهر به یک بوم نقاشی سه بُعدی، اضافه کرد: این بوم عظیم همواره در حال حرکت و رو به رشد است و به عبارتی همه افراد از سواره تا پیاده هنگام حرکت با سرعت‌های مختلف بنا بر نیاز هر فضا باید این تداوم و پیوستگی را با تمام وجود حس کنند.

رنگ ها موجب سرزندگی شهر می‌شود

تشکری هاشمی با اشاره به اهمیت رنگ ها در ایجاد و تقویت خوانایی و حفظ هویت تک تک عناصر شهری، اظهار کرد: رنگ از مهم‌ترین عناصری است که می‌تواند در تعریف فضای شهری و خوانا کردن فضاهای شهری موثر بوده و از اغتشاش و از هم گسیختگی این فضاها جلوگیری کرده و در هویت بخشی به شهر تاثیر بگذارد.

وی با بیان این که تنوع رنگ‌ها فضا را متنوع و سرزنده می‌کند، تصریح کرد: هر چه این سرزندگی بیشتر باشد، حضور افراد در فضاهای شهری و مشارکت جمعی آن‌ها در امور شهر بیشتر شده و در سلامت روحی و بهبود روحیه شهروندان تاثیر مثبت بر جای می‌گذارد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که حتی رنگ لباس عابران و رنگ بدنه خودروها نیز بر تعیین چهره رنگی شهر تاثیرگذارند، افزود: ترکیب رنگ‌ها، شهر را خوانا، با هویت، سرزنده، شاد و زیبا می‌کند و البته عناصر مختلفی در این ترکیب رنگی می توانند موثر ‌باشند.

وی در پایان این عناصر را به دو بخش طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی و خاطرنشان کرد: عناصر طبیعی شامل رنگ پوشش گیاهی و رنگ پوشش خاک و عناصر مصنوعی شامل بناهای قدیمی و جدید، عناصر متحرک شامل خودروها و آدم‌ها و عناصر ثابت شامل مبلمان شهری و الحاقات آن است، ضمن این که به این عناصر کالبدی، عنصری غیر کالبدی مانند نور را نیز باید افزود.

