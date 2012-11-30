چشم ها در جستجوی ضریح / شور حسینی در اراک جان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اراک امروز کربلایی شده ، بوی کربلا رو می شود از جای جای این شهر حس کرد ...آخر امروز این شهر میزبان میهمان عزیزی است، از جنس کربلا.

امروز رویایی ترین روز برای اراکیهاست، روزی که جان جان را می بیند و روح در کربلا ست، حضوری از جنس نور.

امروز، در اراک روز فرزندان زهراست. انتظارها برای دیدن ضریح حسین ابن علی فرزند زهرای اطهر امروز برای مردم این شهر به پایان رسید، اما انتظار برای دیدن یوسف گمشده زهرا کی به سر خواهد آمد....؟ این حرف دل همه عاشقانی است که امروز آمدند برای دیدن و حس کردن ضریح جدید حسینی.

دعاکنید به حق حسین که مهدی بیاید...

شهر غوغاست زهرا نیکخواه یکی از شهروندان اراکی می گوید آنچه مردم را صبح روز تعطیل به خیابان ها کشانده سازه ای فلزی با طرح و نقش هنرمندانه نیست این عشق به حسین است که مردم را دیوانه کرده است.

"دعا کنید به حق حسین و مظلومیت حسین که مهدی زهرا زودتر بیاید" این حرف سید علی سجادی جوان 30 ساله ای است که شال عزای حسین را به گردن انداخته و با چشم اشکی نظاره گر ضریح جدید حرم حسینی است.

او معتقد است باید فرهنگ عاشورا در جامعه زنده و پویا باشد تا از گزند دشمنان در امان باشیم.

تاریخ حضور مردم اراک را ثبت می کند

جمع عاشقان و دلباختگان حسینی در این روز تاریخی در اراک کم نیستند عاشقنی که هریک با دردی در دل خویش آمده است تا بتواند کمی در کنار ضریح حسینی عقده هایش را باز کند....کمی آرام شوند.

تاریخ حضور جانانه مردم اراک در استقبال و همراهی با ضریح امام حسین را ثبت خواهد کرد.

چشم هایی نابینایی به دنبال ضریح

حسن آقا و همسرش، زوج نابینایی بودند که در سیل عاشقان حسین اشک امانشان را بریده بودند... تعجبم را در نگاه اول برانگیختند....وقتی از آنها پرسیدم چه چیز را می بینید که اینگونه اشک میریزید در پاسخ خجالت زده ام کردند....حسن آقا در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: عشق حسین و دیدن ضریحش چشم صورت نمی خواهد چه بسا آنچه ما می بینیم تو نمی توانی ببینی.... با نو محترم هم با بیان این که دیده دل لازم است بهر حسین.....دیگر جایی برای حرف زدن باقی نگذاشت.....

شامگاه امشب "نجوای عاشقان با حسین " در کنار ضریح

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جمعه شهر اراک میزبان ضریح مطهر امام حسین (ع) می باشد که مراسم استقبال از ساعت 8:30 صبح در میدان سرداران با مدیحه سرایی و نوحه خوانی آغاز خواهد شد و ویژه برنامه ای به مناسبت حضور ضریح مطهر با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی شهر اراک از ساعت 20 تا 22 برگزار می شود.

حجت الاسلام علی هاشمی افزود: جمع آوری نذورات در این مراسم ممنوع است و چنانچه مردم استان تمایل به کمک به برنامه های عتبات عالیات داشته باشند می توانند نذورات و کمک های خود را به شماره حساب های نصب شده در بالای ضریح مطهر واریز نمایند.

امشب همه می آیند...همه عاشقان حسین ....همه کسانی که از قافله کربلا جا ماندند... امشب مصلای اراک کربلاست...حواسمان باشد به صاحب مجلس، "امام زمان"...حواسمان باشد برای چه آمده ایم ...

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گزارش: فاطمه عسگری نیا

