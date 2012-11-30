استاندارد ایلام به واحدهای تولیدی در مورد دریافت جوایز بین المللی کیفیت هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داری پور مسئول فرهنگی اداره کل استاندارد ایلام با اعلام این مطلب اظهار داشت: مشاهده شده است که برخی شرکت های سودجو با طرح ادعای اعطای جوایز کیفیت اروپایی و بین المللی و گواهینامه های سیستمی به واحدهای تولیدی، سوء استفاده نموده و اقدام به عقد قرارداد با این واحدهای تولیدی و یا درخواست وجه می کنند در صورتی که صلاحیت این کار را ندارند.

وی افزود: بدینوسیله ضمن هشدار، به اطلاع کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی استان می رساند از عقد قرارداد با این شرکت ها خودداری نمایند و برای دریافت گواهینامه هایی مانند ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو/آی ای سی 17025، HACCP و بازرسی فنی از شرکت های معتبر در زمینه صدور انواع گواهینامه های بین المللی و نهادهای گواهی کننده مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران استفاده نمایند که اسامی آن ها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org موجود است.

وی اعلام کرد: در صورت تماس شرکت های خارجی جهت دریافت هزینه ارسال جوایز کیفیت و اعطای گواهینامه و مواجهه با چنین مواردی سریعا مراتب را به اداره کل استاندارد گزارش کنند.

وی عنوان کرد: گواهینامه های صادر شده توسط شرکت های غیر مجاز خارجی، ارزش قانونی ندارد و موکدا توصیه می شود از ارائه هرگونه اطلاعات به این شرکت ها خودداری کنند.

بیش از 2500 نفر ساعت به مدیران کنترل کیفیت در ایلام آموزش داده شد

مسئول آموزش مدیران کنترل کیفیت اداره کل استاندارد ایلام گفت: به منظور آموزش و تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، در هشت ماهه اول امسال دو هزار و 544 نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت استان ارائه شد.

پری کمرخانی گفت: از ابتدای سال 91 تاکنون 26 نفر مدیر کنترل کیفیت تأیید صلاحیت شدند و در حال حاضر 140 مدیر کنترل کیفیت ضمن داشتن تحصیلات مرتبط و پس از قبولی در آزمون و طی دوره های آموزشی مرتبط در واحدهای تولیدی استان بر کیفیت محصولات تولیدی نظارت دارند و فرآورده ها را مورد آزمون قرار می دهند.