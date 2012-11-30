نفوذ آب به شالوده برج آزدی تایید شد/ شهرداری در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبرگزاری مهر به نقل یکی از مجموعه‌داران هنری که نمایشگاهی دائمی در محل برج آزادی با مدیریت وی برپاست، خبری مبنی بر نفوذ آب به پی و شالوده برج آزادی و بی‌توجهی به این مساله و امکان تخریب این برج مهم را منتشر کرد.

در همان روز انتشار خبر خبرنگار مهر پیگیری‌های خود را برای صحبت با مدیریت برج آزادی آغاز کرد که این تلاش‌ها در نهایت بی‌نتیجه ماند تا اینکه چند روز بعد از انتشار آن خبر و پیگیری‌ها، روابط عمومی مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی توضیحاتی را در اختیار ما گذاشته است.

روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی در پاسخ به خبر خبرگزاری مهر مبنی بر نفوذ آب به شالوده این برج و عدم پاسخگویی مدیر این مجموعه که در تاریخ 6 آذر ماه منتشر شده بوده، آورده است: نشت و نفوذ آب به سطح زیرین برج آزادی، مورد توجه این مجموعه بوده است و با بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان مرتبط به نظر می‌رسد نفوذ آب بیشتر از محل تداخل عایق با ریشه‌های درخت، درختچه‌ها، کناره‌های فضای سبز متصل به سنگ فرش و راه‌پله ها و عدم انجام عایق کاری فنی و اصولی در سطح کلی فضای محوطه برج آزادی هنگام بازسازی در سال 1386 بوده است.

لازم به ذکر است از زمان نفوذ آب به سطح زیرین، مراتب به صورت مکتوب و مصور به سازمان های زیربط از جمله شرکت پیمانکار سازمان زیباسازی، شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی تهران منعکس شده است و طبق آخرین مذاکراتی که با میراث فرهنگی استان تهران داشته‌ایم و بازدید کارشناس ارشد آن سازمان، مرمت اضطراری نقاط آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است که البته نجات این بنای ارزشمند از آسیب بیشتر، عزم، همدلی و همکاری جدی سازمان‌های فوق را می‌طلبد.

در توضیحات این روابط عمومی برخی مشکلات پیش آمده برای برج آزادی تایید شده و همینطور اشاره شده که این نهاد در حیطه اختیارات خود موضوع را پیگیری و گزارش کرده است و حال باید دید نهادهای مسئول در این‌باره چه خواهند کرد و آیا اقدام آنها در فرصتی خواهد بود که آسیب جدی به برج آزادی وارد نشود و آسیب‌های فعلی نیز مرمت شود؟

مسئولان مربوطه لازم است هر چه سریعتر اقدام کرده و نتایج اقدامات خود را به رسانه‌ها و افکار عمومی گزارش کنند. قطعا پیگیری این موضوع از نهاد اصلی مربوطه یعنی شهرداری تهران ادامه خواهد داشت.