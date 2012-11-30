به رای کمیته انضباطی احترام می گذاریم/ شهر جایگزین مشخص نشده است

تقی اکبرنژاد در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم داماش با توجه به رای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی از میزبانی یک دیدار خانگی محروم شد، اما به هر شکل باید به رای این کمیته احترام گذاشت و آن را را لازم الاجرا دانست. به هر حال رای صادره بدون هیچگونه جانبداری صادر شده و ما نیز به عنوان اعضای کادر فنی تیم داماش باید در راستای احترام به قانون و قانونمداری در لیگ به آن عمل کنیم.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب یک میزبانی از شهر بابل گرفته شد و هنوز مشخص نیست که شهر جایگزین کدامیک از شهرهای استان مازندران است، اما مطمئنا نوعی تصمیم گیری خواهد شد تا تماشاگران بابلی هم بتوانند مثل همیشه در کنار کشتی گیران داماش به تشویق تیمشان بپردازند.

مربی تیم کشتی آزاد جوانان ادامه داد: خوشبختانه در رقابت‎های لیگ امسال شاهد آن هستیم که تمامی تیم های حاضر به خوبی یارگیری کرده اند و تمامی مسابقات پایاپای و نزدیک برگزار می شود. اختلاف کم تیم‌ها از لحاظ حضور کشتی گیران برتر و مدعی، تاکنون توانسته تماشاگران زیادی را به سالن مسابقات بکشد و حساسیت و جذابیت خاصی را به رقابت‌های لیگ ببخشد.

اکبرنژاد افزود: سرمایه گذاری خوب تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های لیگ امسال باعث شده مهره‌های مدعی و نامدار کشتی ایران به خوبی در ترکیب تیم های مختلف تقسیم شوند. این مساله در نتایج نهایی مسابقات هم به خوبی مشخص است و می توان دید که اکثر مسابقات حساس وجذاب لیگ با نتایج نزدیک 4 بر 3 به پایان می رسد. متاسفانه در لیگ های قبلی کمتر شاهد چنین مساله ای بودیم و طوری شده بود که تیم های مدعی و قدرتمند هر هفته با نتایج 6 بر یک و یا 7 بر صفر، حریفان خود را شکست می دادند و با اطمینان به فینال می رسیدند.

سرمربی تیم داماش بابل در خاتمه اظهار داشت: حساسیت و جذابیت رقابت‌های لیگ برتر در هفته های آتی به مراتب بیشتر خواهد شد، چراکه اکثر تیم های حاضر در لیگ هم اکنون با یک باخت و یک پیروزی در کارنامه شان، به دیدارهای بعدی و ماندن در کورس قهرمانی چشم دوخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، درگیری کشتی گیران وزن 66 کیلوگرم تیم های داماش بابل و فولاد ماهان سپاهان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باعث شد تا کمیته انضباطی فدراسیون کشتی وارد عمل شود و در نهایت، حکم به محرومیت تیم داماش بابل از یک دیدار خانگی را صادر کند.