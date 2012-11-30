240 کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان دیر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح جمعه در بازدید از شبکه‌های گازرسانی شهرستان دیر به اجرای 240 کیلومتر شبکه گازرسانی در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: از این میزان شبکه‌گذاری 170 کیلومتر در شهرها و 70 کیلومتر نیز در روستاهای این شهرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به شهرها و روستاهای گازرسانی‌شده شهرستان دیر، اضافه کرد: با اجرای عملیات فوق، سه شهر و چهار روستای دیر از نعمت گاز برخوردار شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر ادامه داد: گازرسانی در شهرهای بردستان، آبدان و دیر اجرا شده است و همچنین عملیات گازرسانی به روستاهای دوراهک، لمبدان بالایی، لمبدان پایین و لمبدان حاجی‌آباد از شهرستان دیر اجرا شده است.

وی به میزان شبکه‌های گازرسانی ایجاد شده در سطح شهرستان دیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در شهرستان دیر تاکنون پنج هزار و 271 انشعاب در شهرها و دوهزار و 332 انشعاب نیز در روستاها نصب شده است.

حسینی بر لزوم گازرسانی به نقاط مختلف شهرها و روستاهای شهرستان دیر تاکید کرد و افزود: عملیات گازرسانی در شهرستان دیر در آینده نزدیک گسترش خواهد یافت.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در شرکت گاز استان بوشهر، گازرسانی به نقاط مختلف در شهرها و روستاها است که برای رسیدن به این مهم از همه امکانات و ظرفیت‌ها بهره خواهیم برد.

گازرسانی به دو شهرک مسکونی استان بوشهر اجرا شد



رئیس امور گازرسانی به صنایع و مجتمع‌های مسکونی شرکت گاز استان بوشهر نیز از گازرسانی به دو شهرک مسکونی استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: گازرسانی به شهرک مسکونی گمرک واقع در محله بهمنی با ظرفیت 400 متر مکعب در ساعت اجرا شد.

محمد وراویی در ادامه به اعتبارات اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: به منظور اجرای پروژه فوق، بالغ بر 400 میلیون ریال اعتبار هزینه شد.

وی اضافه کرد: در پروژه دوم نیز، عملیات گازرسانی به یکی دیگر از شهرک‌‌های مسکونی گمرک واقع در خیابان ملاصدرا با ظرفیت 160 متر مکعب بر ساعت اجرا شد.

رئیس امور گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اعتبارات این طرح، اظهار داشت: به منظور اجرای طرح فوق بالغ بر 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شد.