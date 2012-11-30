داوری علت اصلی شکست شهرداری تبریز بود/ ثامن الحجج سبزوار قهرمان نیم فصل می شود

غلام حاتمی پس از شکست شهرداری تبریز مقابل سپاهان اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی خوبی بود ولی اینجا اصفهان است و ما تبریزی هستیم و اگر داور مسابقه عملکرد بهتری داشت بازی مساوی میشد، ما حتی می توانستیم به پیروزی برسیم و یا حداقل با اختلاف یک امتیاز بازی را واگذار کنیم.

وی در مورد شرایط بازی و داوری این مسابقه ادامه داد: این مسابقه دومین بازی ما بود که این تیم داوری آن را قضاوت می کرد. اگر تیم سپاهان برای این رقابت ها هزینه می کند، شهرداری نیز این هزینه ها را انجام داده است و بازیکنان این تیم با هزار امید به این مسابقه آمده بودند. انصاف نیست که شرایط این طور رقم بخورد و شان تیم ما بیشتر از اینها بود.

دروازه بان شهرداری تبریز تاکید کرد: ما در این مسابقه هیچ مشکلی در دفاع و ضد حملات خود نداشتیم و علت اصلی شکست ما نحوه قضاوت این مسابقه بود.

وی در خصوص عملکرد خود در این دیدار و مهار دو ضربه مستقیم بازیکنان سپاهان در نیمه دوم افزود: این مسئله به روحیه بالای خود بازیکن و افزایش روحیه وی توسط کسانی که بیرون از زمین مسابقه هستند برمی گردد. سه پنالتی اول هم با برخورد با بدنم وارد دروازه شد ولی موفق شدم دو ضربه آخر را مهار کنم.

حاتمی در پایان در مورد پیش بینی خود از قهرمان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر گفت: به نظر من تیم ثامن الحجج سبزوار قهرمان نیم فصل مسابقات می شود.