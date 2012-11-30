8 میلیون دلار به دانشجویان بورسیه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با توجه به حجم بالای تقاضای ارز از سوی دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) از روز چهارشنبه بانک سامان به عنوان بانک عامل دوم جهت ارائه خدمات به دانشجویان غیر بورسیه کار خود را آغاز کرد.
بانک تجارت ارز دانشجویان بورسیه وغیربورسیه و بانک سامان منحصراً ارز دانشجویان غیربورسیه را پرداخت خواهد کرد. کماکان تامین ارز دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع و ارز دانشجویان غیربورسیه به نرخ مبادله ای خواهد بود.
مرکز مبادلات ارزی در هشتم آذر ماه ، تعداد 213 فقره سفارش را به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8917 فقره رسیده است.
بانک مرکزی در روزهای اخیر در دو نوبت و در مجموع معادل 8 میلیون دلار برای تامین تقاضای ارز دانشجویان بورسیه به بانک تجارت پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با توجه به حجم بالای تقاضای ارز از سوی دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) از روز چهارشنبه بانک سامان به عنوان بانک عامل دوم جهت ارائه خدمات به دانشجویان غیر بورسیه کار خود را آغاز کرد.
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