8 میلیون دلار به دانشجویان بورسیه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با توجه به حجم بالای تقاضای ارز از سوی دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) از روز چهارشنبه بانک سامان به عنوان بانک عامل دوم جهت ارائه خدمات به دانشجویان غیر بورسیه کار خود را آغاز کرد.



بانک تجارت ارز دانشجویان بورسیه وغیربورسیه و بانک سامان منحصراً ارز دانشجویان غیربورسیه را پرداخت خواهد کرد. کماکان تامین ارز دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع و ارز دانشجویان غیربورسیه به نرخ مبادله ای خواهد بود.



مرکز مبادلات ارزی در هشتم آذر ماه ، تعداد 213 فقره سفارش را به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8917 فقره رسیده است.

