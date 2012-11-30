فرهنگ ارزشمند قرآنی را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم در آیین برگزاری مسابقات نیمه نهایی قرآن ویژه برادران و خواهران پایور سپاه جوادالائمه(ع) که در محل پادگان شهید برونسی بجنورد برگزار شد خراسان شمالی با بیان اینکه آیات قرآن برای همه انسان ها نازل شده است، گفت: همه ما باید از محتوای قرآن استفاده و فضای زندگی خود را معنوی کنیم.

وی انس با قرآن را تضمین کننده زندگی دنیا و آخرت بشریت دانست و اظهارداشت: همه ما باید تلاش کنیم تا فرهنگ ارزشمند قرآنی را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم.

حجت الاسلام احمدی خرم با تأکید بر اینکه همه ما باید به بهترین وجه قرآن را تلاوت کنیم، افزود: صرف تلاوت قرآن کافی نیست بلکه باید در آیات قرآن تدبر و به آن ها عمل کرد.

در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان در رشته های مفاهیم سطح یک و دو، تحقیق، ترتیل و حفظ (سه، پنج،10، 20جزء و کل) قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.