به گزارش خبرنگار مهر، محمد بقایی ماکان، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات و فلسفه در یک سخنرانی با موضوع جریان روشنفکری در ایران در سده اخیر، به بررسی روند تحولات آن می‌پردازد.

بقایی ماکان در این سخنرانی فراز و نشیب‌های جریان روشنفکری اعم از دینی و سکولار در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی را مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

این سخنرانی با عنوان «روشنفکری ایران؛ تحول یا تلون» ساعت 17 روز یکشنبه 12 آذر در بنیاد جمشید واقع در تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان خردمند شمالی، خیابان سوم غربی (اعرابی)،‌ شماره چهار برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.