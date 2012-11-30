غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع عربستان/عبدالله در بستر مرگ افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الیامی مدیر مرکز دموکراسی و حقوق بشر عربستان خاطر نشان کرد: بیماری مهلک ملک عبدالله پادشاه عربستان و وضع نامساعد جسمانی ولیعهد سبب شده تا اوضاع کشور غیر قابل پیش بینی باشد.

الیامی ضمن نابسامان توصیف کردن اوضاع عربستان گفت: ملک عبدالله در بستر مرگ افتاده و وضعیت جسمی سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد نیز مناسب نیست، کشور کاملاً به هم ریخته و هیچ کسی نمی داند که چه وقایعی اتفاق خواهد افتاد.



مدیر مرکز دموکراسی و حقوق بشر عربستان در گفتگو با العالم، همچنین از اقدام ملک عبدالله در انتخاب یک خاخام صهیونیست به عضویت مرکز گفتگوی ادیان وابسته به عربستان در اتریش انتقاد کرد و اظهار داشت : وی در حالی یک صهیونیست را به سمت مشاور مرکز گفتگوی ادیان انتخاب می کند که اقلیتهای مذهبی در عربستان مانند شیعیان و اسماعیلیان از تبعیض مذهبی رنج می برند.



این فعال سیاسی و حقوقی مخالف حکومت عربستان، افزود : مسئولان مرکز گفتگوی ادیان هرگز از برخورد تبعیض آمیز رژیم آل سعود با اقلیتهای مذهبی عربستان سخن نمی گویند؛ بهتر است که آنها ابتدا با اقشار مردم عربستان گفتگو کنند، سپس به گفتگو با پیروان ادیان دیگر بپردازند.



عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان یک خاخام صهیونیست را به نام " دیوید شلومو روزن " به سمت مشاور مرکز گفتگوی ادیان در اتریش انتخاب کرده است .عربستان صحنه تظاهرات مردمی برای ایجاد اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی است، زندانیانی که طبق اعلام سازمانهای حقوقی بین المللی تعدادشان به 30 هزار نفر می رسد، این در حالی است که مدعیان غربی که همواره از حقوق بشر و دموکراسی دم می زنند، در قبال نقض مستمر حقوق بشر در عربستان سکوت می کنند.