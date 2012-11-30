شهرستان دهلران بیشترین میزان زیر کشت گندم ایلام را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار اظهار داشت: 145 هزار هکتار از زمین ‏های دیم و آبی استان ایلام در سال زراعی جاری زیرکشت محصول های کشاورزی به ویژه ‏غلات رفته است.‏

وی ادامه داد: سطح زیر کشت محصول های کشاورزی استان امسال در مقایسه با پارسال 10 ‏درصد نیز افزایش نشان می دهد.‏

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بارندگی های چشمگیر و پراکنش مناسب آنها ‏در هفته های گذشته و در مجموع پاییز جاری، نقش مهمی در افزایش سطح زیرکشت زمین ها ‏به محصول های کشاورزی داشته است.‏

بازدار گفت: شهرستان گرمسیری دهلران به عنوان قطب کشاورزی ایلام با 41 هزار هکتار، ‏امسال بیشترین سطح زیرکشت محصول راهبردی گندم در استان ایلام را به خود اختصاص داده ‏است.

130 اثر به جشنواره ملی ‏نقاشی قرآنی شفق ایلام ارسال شد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد ایلام گفت: 130 اثر تاکنون به ‏دبیرخانه ارسال شده و جشنواره آماده دریافت آثار هنرمندان شرکت کننده در جشنواره است.‏

حجت الاسلام علی چراغی پور با بیان این مطلب افزود: علاقه ‏مندان از سراسر کشور می توانند تا دی ماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال ‏کنند.‏

وی ادامه داد: جشنواره نقاشی قرآنی شفق نهم بهمن ماه سال جاری در مرکز این استان ‏برگزار می شود.‏

چراغی پور اضافه کرد: جشنواره با حضو "چلیپا" از اساتید برجسته و به نام کشور برگزار خواهد ‏شد و از برگزیدگان تقدیر می شود.

هوای سرد صبحگاهی در بیشتر مناطق استان ایلام پایدار ‏خواهد بود

مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: هوای سرد صبحگاهی در بیشتر مناطق استان ایلام پایدار ‏خواهد بود.

غلامرضا حسنی غربا با بیان این مطلب افزود: ایلام از معدود استان ‏های کشور است که در آن سه گونه آب و هوایی و اقلیم متفاوت دیده می شود.‏

وی ادامه داد: این استان از نظرشرایط اقلیمی جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب می شود، ولی ‏به علت وجود بلندی ها و ارتفاع های فراوان و اختلاف درجه دما، بارندگی در بخش های ‏شمالی، جنوبی و غربی آن زیاد است.‏

حسنی غربا افزود: مناطق سه گانه سردسیری، گرمسیری و معتدل به سبب همین عوامل و ‏عوارض جغرافیایی با وجود گستره محدود استان ایلام در این منطقه از میهن اسلامی به خوبی قابل ‏دیدن و لمس است.‏

وی گفت: کمینه درجه دما در مناطق کوهستانی شمال و شمال شرق استان که آب و هوای به ‏نسبت سرد و زمستان طولانی دارد، در فصل زمستان تا 15 درجه زیر صفر کاهش می یابد و ‏میزان بارندگی آن نیز به بیش از 500 میلی متر در سال می رسد.‏





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