شهرستان دهلران بیشترین میزان زیر کشت گندم ایلام را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار اظهار داشت: 145 هزار هکتار از زمین های دیم و آبی استان ایلام در سال زراعی جاری زیرکشت محصول های کشاورزی به ویژه غلات رفته است.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت محصول های کشاورزی استان امسال در مقایسه با پارسال 10 درصد نیز افزایش نشان می دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بارندگی های چشمگیر و پراکنش مناسب آنها در هفته های گذشته و در مجموع پاییز جاری، نقش مهمی در افزایش سطح زیرکشت زمین ها به محصول های کشاورزی داشته است.
بازدار گفت: شهرستان گرمسیری دهلران به عنوان قطب کشاورزی ایلام با 41 هزار هکتار، امسال بیشترین سطح زیرکشت محصول راهبردی گندم در استان ایلام را به خود اختصاص داده است.
130 اثر به جشنواره ملی نقاشی قرآنی شفق ایلام ارسال شد
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد ایلام گفت: 130 اثر تاکنون به دبیرخانه ارسال شده و جشنواره آماده دریافت آثار هنرمندان شرکت کننده در جشنواره است.
حجت الاسلام علی چراغی پور با بیان این مطلب افزود: علاقه مندان از سراسر کشور می توانند تا دی ماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی ادامه داد: جشنواره نقاشی قرآنی شفق نهم بهمن ماه سال جاری در مرکز این استان برگزار می شود.
چراغی پور اضافه کرد: جشنواره با حضو "چلیپا" از اساتید برجسته و به نام کشور برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تقدیر می شود.
هوای سرد صبحگاهی در بیشتر مناطق استان ایلام پایدار خواهد بود
مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: هوای سرد صبحگاهی در بیشتر مناطق استان ایلام پایدار خواهد بود.
غلامرضا حسنی غربا با بیان این مطلب افزود: ایلام از معدود استان های کشور است که در آن سه گونه آب و هوایی و اقلیم متفاوت دیده می شود.
وی ادامه داد: این استان از نظرشرایط اقلیمی جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب می شود، ولی به علت وجود بلندی ها و ارتفاع های فراوان و اختلاف درجه دما، بارندگی در بخش های شمالی، جنوبی و غربی آن زیاد است.
حسنی غربا افزود: مناطق سه گانه سردسیری، گرمسیری و معتدل به سبب همین عوامل و عوارض جغرافیایی با وجود گستره محدود استان ایلام در این منطقه از میهن اسلامی به خوبی قابل دیدن و لمس است.
وی گفت: کمینه درجه دما در مناطق کوهستانی شمال و شمال شرق استان که آب و هوای به نسبت سرد و زمستان طولانی دارد، در فصل زمستان تا 15 درجه زیر صفر کاهش می یابد و میزان بارندگی آن نیز به بیش از 500 میلی متر در سال می رسد.
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