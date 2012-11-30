تسریع در تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز در تفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا مدیح در دیدار با جمعی از کتابداران شهرستان تفت با تاکید بر اینکه کتابدار در رشد فرهنگی و علمی جامعه مسئولیتی بزرگ دارد، اظهار داشت: کتابداران با فرهنگ مردم در ارتباط هستند و در زمینه رشد فرهنگی و علمی جامعه مسئولیتی بزرگ دارند.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یک بحث مهم در جامعه است، افزود: کتابداری یک کار فرهنگی مهم است و تأسیس یک نهاد مستقل برای مدیریت کتابخانه‌های عمومی در کشور، اقدامی بجا و درست بوده است.

مدیح یادآور شد: کتابداران با فرهنگ مردم در ارتباط هستند و باید دقت کنند چه کتابی به دست مراجعه کننده می‌دهند.

امام جمعه تفت اظهار داشت: همانگونه که آموزش و پرورش مسئول آموزش صحیح نسل نوجوان و جوان کشور است، کتابخانه‌ نیز همین نقش را در مورد همه آحاد جامعه دارد.

لزوم رفع سریع مشکلات کتابخانه های تفت

مدیح، تشکیل انجمن خیران کتابخانه‌ساز در شهرستان تفت را اقدامی ارزنده دانست و ادامه داد: باید تلاش شود با تشکیل این انجمن و جذب کمک خیران نیک ‌اندیش تفتی، مشکلات کتابخانه‌های شهرستان به صورت جدی پیگیری و حل شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان تفت نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه‌های تفت در سال جاری گفت: طرح‌های خوبی نظیر طرح "کتاب من" در کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود که به جذب عضو بیشتر در کتابخانه کمک کرده است.

هادی قاسمی همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی کتابخانه ‌ها بیان داشت: مسابقات کتابخوانی مکتوب و آنلاین به صورت ماهانه برای رده‌های سنی مختلف در کتابخانه‌ها در حال برگزاری است و استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفته است.

کانونهای ادبی در کتابخانه های تفت راه اندازی می شود

قاسمی با اشاره به راه ‌اندازی کانون‌های ادبی در کتابخانه‌ها گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی کانون‌های ادبی، رشد و شکوفایی استعدادهای پنهان ادبی و تقویت ذوق نویسندگی و شعرسرایی در ادیبان و شاعران شهرستان بوده است.

وی در خصوص برنامه‌ های اجرا شده اداره کتابخانه‌های عمومی تفت در هفته کتاب سال جاری اظهار داشت: در این هفته برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت کتاب و مطالعه انجام شد که مهم‌ترین آنها برگزاری مراسم شب شعر یار مهربان، جشن کتاب شهرستان و تقدیر از برترین‌های عرصه کتاب و کتابخوانی بوده است.