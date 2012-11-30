سفر لاریجانی به عراق پایان یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق ، علی لاریجانی که روز سه شنبه هفته جاری در جریان سفر منطقه ای خود وارد عراق شده بود ، ظهرامروز جمعه شهر نجف را به مقصد تهران ترک کرد .

بنا بر این گزارش لاریجانی در این سفر با با نوری المالکی نخست وزیر، اسامه نجیفی رئیس مجلس، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق، مراجع شیعه در شهر نجف از جمله آیت الله سیستانی دیدار و در خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای، پیروزی اخیر غزه در برابر رژیم صهیونیستی و اوضاع سوریه بحث و گفتگو کرد.

وی همچنین بر مزار آیت الله محمد باقر حکیم و آیت الله عبد العزیز حکیم حضور یافت.

زیارت حرم مطهر حضرت امیر المومنین علی (ع) در نجف ، زیارت حرمین شریفین اما موسی کاظم (ع) و امام جواد(ع) در کاظمین و زیارت حرم امام حسین (ع) و یارانش در کربلا از دیگر برنامه های لاریجانی و هیات همراه در این سفر بود .

لاریجانی را در این سفر جواد جهانگیرزاده ، منصور حقیقت پور ، لاله افتخاری ، مسعود پزشکیان ، ابراهیم محبی و عبد الله تامینی از نمایندگان مجلس همراهی می کردند.

لاریجانی به همراه این هیات در هفته جاری سفرهایی به سوریه، لبنان و ترکیه داشت و با مقامات این کشورها جداگانه در خصوص مسائل منطقه، جنگ اخیر غزه و مسائل سوریه بحث و گفتگو کرد.



