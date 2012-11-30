هشدار محیط زیست به متعرضین به حیات وحش/حفاظت شبانه روزی ازمناطق

عطا پورشیرزاد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به افت دمای هوا و بارش برف طی روزهای اخیر ممکن است برخی گونه های حیات وحش به مناطق پایینتر و حاشیه روستاها هجوم بیاورند که حفاظت از این گونه ها از سوی مردم ضروری است.

وی افزود: محیط بانان در همه مناطق مستقر هستند و به صورت شبانه روزی از عرصه های محیط طبیعی حفاظت می کنند.

پورشیرزاد تاکید کرد: هرگونه تعرض به حیات وحش از سوی متخلفین طبق قانون پیگیری می شود.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حیات وحش و طبیعت متعلق به خود مردم است و محیط بانان از این ثروت خدادادی برای نسل های آینده حفاظت می کنند.

وی تاکید کرد: محیط زیست متعلق به همه است و آثار مثبت آن برای همه نسل ها و تبعات عدم حفاظت از آن هم دامنگیر همه می شود.

پورشیرزاد افزود: بنابراین ما امانت دار هستیم و براساس اعتقاداتمان نباید تعرضی به این امانت شود مگر این که خدایی نکرده در اعتقادمان سست باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه مناطق حفاظت شده از پوشش گیاهی خوبی برخوردار هستند، گفت: درصورت نیازعلوفه در اختیار گونه های جانوری مناطق حفاظت شده قرار می گیرد.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: منطقه حفاظت شده دنا دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 11درصد مساحت کهگیلویه و بویراحمد را مناطق حفاظت شده تشکیل داده است.

در کل 250 هزار و 405 هکتار منطقه حفاظت شده در استان وجود دارد که با توجه به وسعت یک درصدی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به کشور، این استان در این زمینه جایگاه بسیار خوبی دارد.