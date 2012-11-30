اداره کل هنرهای نمایشی به دادگاه احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل خودداری از پرداخت هزینه‌های نمایش "ویتسک؛ داستان ناتمام" به کارگردانی ناصر حسینی مهر و در پی شکایت گروه "تئاتر 6" طی ابلاغیه‌ای رسمی از سوی مرجع قضایی، به شعبه 6 دادگاه عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

این نمایش در مهر و آبان ماه سال گذشته با دریافت مجوز از مقام مسئول و رسمی اداره کل هنرهای نمایشی، با عقد قرارداد با تالار مولوی و پس از بازبینی شورای نظارت و تأیید صلاحیت اجرا به صحنه رفت و بودجه آن نیز در شورای برآورد مالی در نیمه آذرماه 1390 با حضور نمایندگان شورای حمایت، اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن نمایش، شورای نظارت و ارزشیابی و همچنین نماینده خانه تئاتر تشکیل شد و با امضای حاضران در جلسه به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

اما با وجود این مصوبه رسمی و نامه‌نگاری ها و رایزنی‌های خانه تئاتر، معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، تالار مولوی و نیز پیشکسوتان همکار در اجرا همچون خسرو حکیم رابط، جعفر والی و مسئولان مربوطه هنوز و تاکنون در پرداخت بودجه تصویبی طفره رفته‌اند.

پس از مدتی با عملی نشدن این موضوع و به اجبار، گروه "تئاتر 6" به این تصمیم رسید که با انتخاب 2 وکیل پایه یک دادگستری و از طریق عرضه دادخواست به مراجع قضایی، با استناد به قوانین مربوطه و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به دریافت حقوق قانونی و مسلم اعضای خود اقدام کند.

