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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

در پی شکایت گروه تئاتر 6/

اداره کل هنرهای نمایشی به دادگاه احضار شد

اداره کل هنرهای نمایشی به دادگاه احضار شد

اداره کل هنرهای نمایشی ارشاد، در پی شکایت "گروه تئاتر 6" طی ابلاغیه‌ای رسمی از سوی مرجع قضایی، به شعبه 6 دادگاه عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل خودداری از پرداخت هزینه‌های نمایش "ویتسک؛ داستان ناتمام" به کارگردانی ناصر حسینی مهر و در پی شکایت گروه "تئاتر 6" طی ابلاغیه‌ای رسمی از سوی مرجع قضایی، به شعبه 6 دادگاه عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

این نمایش در مهر و آبان ماه سال گذشته با دریافت مجوز از مقام مسئول و رسمی اداره کل هنرهای نمایشی، با عقد قرارداد با تالار مولوی و پس از بازبینی شورای نظارت و تأیید صلاحیت اجرا به صحنه رفت و بودجه آن نیز در شورای برآورد مالی در نیمه آذرماه 1390 با حضور نمایندگان شورای حمایت، اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن نمایش، شورای نظارت و ارزشیابی و همچنین نماینده خانه تئاتر تشکیل شد و با امضای حاضران در جلسه به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

اما با وجود این مصوبه رسمی و نامه‌نگاری ها و رایزنی‌های خانه تئاتر، معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، تالار مولوی و نیز پیشکسوتان همکار در اجرا همچون خسرو حکیم رابط، جعفر والی و مسئولان مربوطه هنوز و تاکنون در پرداخت بودجه تصویبی طفره رفته‌اند.

پس از مدتی با عملی نشدن این موضوع و به اجبار، گروه "تئاتر 6" به این تصمیم رسید که با انتخاب 2 وکیل پایه یک دادگستری و از طریق عرضه دادخواست به مراجع قضایی، با استناد به قوانین مربوطه و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به دریافت حقوق قانونی و مسلم اعضای خود اقدام کند.
 

کد مطلب 1754625

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