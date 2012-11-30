شهداد مرتجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برد تیمش مقابل شهرداری تبریز اظهار داشت: تبریز تیم خوبی دارد و از بازیکنان خارجی خوبی نیز بهره میبرد. باید بگویم ما قبل از بازی میدانستیم که بازی سختی داریم و خوشبختانه موفق شدیم پیروز این میدان باشیم اما مطمئن باشید این تیم در پایان فصل یکی از چهار تیم اول خواهد بود.
وی تصریح کرد: مطمئن باشید که ما در ادامه مسابقات لیگ مدعی هستیم چرا که سپاهان همیشه مدعی بوده در هفتههای بعد بازیهایی با نیروی زمینی و تیم سبزواری داریم که تمام تلاشمان در این بازیها رسیدن به پیروزی و رفتن به صدر جدول است.
مربی تیم هندبال سپاهان با اشاره به به باخت بد تیمش مقابل ثامن مشهد در هفته گذشته رقابتها افزود: تیم ما نسبت به پارسال خیلی جوانتر شده و سیاست باشگاه این است که از سرمایههای پرورش یافتهی خود استفاده کند که به نظرم راه درستی است. در بازی قبل طی 10 دقیقه این اختلاف ایجاد شد ولی مطمئن باشید این یک اتفاق بود و تمام تلاشمان را میکنیم که به سطح برتری برسیم. به نظرم باید به جوانها میدان بدهیم و تا کنون هم این سیستم جواب دادهاست.
وی اضافه کرد: درست است که ما پس از قهرمانی پارسال به مسابقات آسیایی اعزام نشدیم اما با بازیکنان صحبت شدهاست و در جریان مسایل باشگاه هستند. مقام اولی در لیگ برتر هم به تنهایی میتواند انگیزهای برای آنها باشد تا در سطح اول خود بازی کنند.
وی هزینه کردن در هندبال را نیز بی ثمر دانست و افزود: تیم ثامن سبزوار 1.5 میلیارد برای مسابقات آسیایی هزینه کرد اما در نهایت به نتیجهای نرسید. حداکثر هزینهی ما در سال 800 میلیون تومان است ولی در مقابل تیمهای عربی هزینههای زیادی میکنند که ما توانایی مالی، برای مقابله با آنها را نداریم. البته تنها جذب بازیکنان خارجی ملاک نیست و ما به اردوهای درازمدت برای آمادگی کامل در آسیا نیاز داریم.
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