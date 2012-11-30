  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

آغاز ثبت‌نام چهلمین آزمون دستیاری از فردا/ 6 دی ماه آخرین مهلت ثبت نام

آغاز ثبت‌نام چهلمین آزمون دستیاری از فردا/ 6 دی ماه آخرین مهلت ثبت نام

شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت آغاز ثبت‌نام چهلمین دوره آزمون دستیاری را روز شنبه 11 آذرماه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های پزشکی بالینی از فردا شنبه 11 آذرماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir آغاز می شود و مهلت ثبت‌نام داوطلبان تا ششم دی ماه ادامه دارد.

آزمون دستیاری تخصصی در 5 اردیبهشت ماه 92 برگزار خواهد شد و سایر اطلاعات مرتبط با مشمولین ثبت‌نام و شرکت در آزمون همراه با آغاز ثبت‌نام طی دستورالعملی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.
 
ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره از آزمون حدود 2500 نفر خواهد بود و شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده که به تناسب ایجاد بخش بیمارستانی ظرفیت پذیرش نیز افزایش خواهد یافت و براین اساس از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شده تا جایی که امکان دارد و به کیفیت آموزش ضربه‌ای وارد نشود ظرفیت‌ها را افزایش دهند. 
کد مطلب 1754629

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