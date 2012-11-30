اخبار متنوع جهان؛ از تصمیم ضد ایرانی"سنا" تا تصمیم ضد سوری کاخ سفید

بوش پدر بستری شد

شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که جرج بوش پدر رئیس جمهور اسبق آمریکا به علت التهاب نایژه‌ها در شش خود در بیمارستانی در شهر هاستون در ایالت تگزاس آمریکا بستری شد.

ادامه سیاستهای خصمانه آمریکا در قبال ایران

"رابرت وود" نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی در این نهاد بین المللی ادعا کرد که ایران تا ماه مارس فرصت همکاری با آژانس را دارد، در غیر این صورت آمریکا تمام تلاش خود را برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت انجام می دهد.

افشای جنایتی دیگر از صهیونیستها علیه فلسطینیان

روزنامه یدیعوت آحارونوت در مطلبی به حمله وحشیانه لیئیل شامیر و ارن لیفی دو نیروی پلیس رژیم صهیونیستی به یک فلسطینی مبتلا به بیماری کلیوی در یکی از ایستهای بازرسی کرانه باختری در سال 2010 پرداخت.

بر اساس این گزارش، افسران پلیس رژیم صهیونیستی با قنداق اسلحه، سر، شکم و پهلوهای این بیمار فلسطینی را در ایست بازرسی الکونتینر مورد ضرب و جرح قرار دادند.

اعلام شمار فقرا در سرزمینهای اشغالی

هاآرتض نیز در مطلبی به گزارش موسسه بیمه داخلی رژیم صهیونیستی درباره افزایش فقر و شکاف طبقاتی در میان ساکنان سرزمینهای اشغالی از 19.4 درصد به 20 درصد پرداخت و از وجود یک میلیون و 838 هزار و 600 فقیر در مناطق اشغالی 1948 در سال 2011 پرده برداشت.

ادامه تلاشهای خصمانه اوباما علیه بشار اسد

آسوشیتد پرس نیز در مطلبی به اظهارات رابرت فورد سفیر آمریکا در سوریه پرداخت و از تصمیم دولت اوباما برای به رسمیت شناختن شورای جدید مخالفان سوریه به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه و ادامه تلاشهای خصمانه آمریکا برای براندازی دولت بشار اسد خبر داد.

این رسانه غربی در ادامه به تصمیم هیلاری کلینتون برای شرکت در همایش کشورهای مخالف سوریه که 12 دسامبر در مغرب برگزار می شود، پرداخت.

گروه انصار الدین وارد شهر "لره" در مالی شدند

به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز نیز در مطلبی به اظهارات "ساندا ولد" سخنگوی گروه انصار الدین درباره تصرف شهر لره در پی خروج گروه جدایی طلب طوارق از شهر لره در نزدیکی مرز موریتانی پرداخت.

در پی کودتای 22 مارس گذشته در مالی و تصرف بخشهای شمالی کشور توسط شورشیان طوارق و گروه‌های جنبش توحید و جهاد در غرب آفریقا و گروه انصار الدین، دولت انتقالی و اکوواس سپتامبر گذشته از شورای امنیت خواست تا با مداخله نظامی شبه نظامیان را از مالی اخراج کند.

لغو پروازهای شرکت "ایبریا" در آستانه سال نو از جمله تبعات اخراج کارکنان

شبکه خبری بی بی سی نیز از اعتصاب شش روزه کارکنان شرکت هواپیمایی "ایبریا" در اسپانیا در اعتراض به اخراج چهار هزار و 500 نفر از نیروهای این شرکت در روزهای 14 دسامبر و از 17 تا 21 دسامبر و لغو تمام پروازها در آستانه آغاز سال نو میلادی خبر داد.

جریمه چند صد میلیون دلاری به خاطر نقض تحریمهای ایران

روزنامه وال استریت ژورنال نیز در گزارشی از جریمه 300 میلیون دلاری بانک انگلیسی "استاندارد چارترد" به دولت آمریکا به دلیل آنچه "معاملات غیرقانونی" با ایران خواندند، خبر داد.

تلاش آمریکا برای جلوگیری از ورود طلا از ترکیه به ایران

رویترز نیز در مطلبی از تصمیم سنا برای افزایش فشارها بر ایران در زمینه انرژی، بنادر، کشتیرانی، کشتی سازی و جلوگیری از ورود طلا از ترکیه به ایران با هدف توقف غنی سازی اورانیوم خبر داد.

این تحریم ها باید مورد تایید سنا و مجلس نمایندگان برسد و سپس اوباما آن را امضا کند. قرار است که این تحریم ها امروز جمعه مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم حمل و نقل ایتالیا بار دیگر مختل شد

رویترز نیز در مطلبی به اعتصاب 24 ساعته کارمندان بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا در اعتراض به سیاستهای ریاضتی دولت و لزوم افزایش دستمزدها و تمدید قراردادهای کاری و عدم تعدیل نیروها از روز گذشته به مدت 24 ساعت پرداخت.

اعتصاب کارمندان بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا سبب اختلال در زمان حرکت وسائل حمل و نقل عمومی و ایجاد مشکلات برای کارمندان شد.

اقدام وزارت دفاع یونان در خصوص افغانستان

خبرگزاری رسمی یونان نیز از بازگشت نظامیان یونانی ازافغانستان به خاطر بحران بدهی و رکود اقتصادی این کشور و کاهش بودجه وزارت دفاع یونان با هدف صرف جویی در هزینه های دولتی خبر داد.

یونان که گرفتار بدترین رکود اقتصادی شده و در تلاش برای اتخاذ تدابیر ریاضت طلبانه برای دریافت وام های بین المللی است و با خروج نظامیان از افغانستان می تواند سالانه حدود هفت میلیون یورو در بودجه وزارت دفاع این کشور صرفه جویی کند.

تاکید روسیه بر اجرای توافقنامه ژنو در سوریه

به گزارش مهر، راشاتودی در مطلبی به اظهارات روز گذشته "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با هیئتی از مخالفان سوری در مسکو برای لزوم آغاز گفتگوهای ملی در این کشور پرداخت.

لاوروف در این دیدار همچنین به روشهای چگونگی پایان دادن به خشونتها در سوریه و حل بحران در این کشور پرداخت و اجرای توافقنامه ژنو در 30 ژوئن و حرکت در مسیر حل و فصل مسالمت آمیز را بهترین گزینه برای پایان دادن به تنشها در سوریه معرفی کرد.

هیئت سوری نیز در این دیدار ضمن مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در سوریه و لزوم ادامه همکاری روسیه برای پایان دادن به اختلافات در سوریه تاکید کرد که مردم سوریه باید سرنوشت خود را تعیین کرده و این مسئله ربطی به کشورهای خارجی ندارد.

چگونگی توقف خشونتها در سوریه و آغاز روند حل و فصل سیاسی بحران در این کشور از محورهای مهم دیدار هیئت سوری با میخاییل بوگدانف معاون وزیر خارجه و نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه است.

انتصاب وزیر دفاع جدید کره شمالی

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز در مطلبی از کناره گیری وزیر دفاع کره شمالی و جایگزینی "کیم کیوک سیک" یکی از فرماندهان بخش های عملیاتی ارتش به جای " کیم جونگ گاک" خبر داد.

توجیه آمریکا در تداوم اشغالگری در افغانستان

آسوشیتدپرس نیز در مطلبی به اظهارات "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن برای حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان حتی پس از سال 2014 هنگام پایان عملیات رزمی در این کشور پرداخت و توجیه این اشغالگری را حضور القاعده و تلاش شبه نظامیان برای تقویت نفوذ خود در منطقه معرفی کرد.