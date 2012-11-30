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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

داستانهای زندگی آیت الله مدرس رونمایی شد

داستانهای زندگی آیت الله مدرس رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: از مجموعه 6 جلدی داستانهای زندگی آیت الله مدرس همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد این شهید با حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی صبح جمعه در این مراسم طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تلاش برای تبیین شخصیت شهید مدرس گفت: قطعا این مجموعه 6 جلدی باقیات و صالحاتی برای آرامگاه شهید مدرس خواهد بود.

محمدرضا باهنر از دست اندر کاران مجتمع فرهنگی شهید مدرس و آستان قدس رضوی خواست نسبت به توزیع این کتب در سراسر کشور اقدام کنند.

گفتنی است،  این مجموعه شش جلدی هر کدام به تیراژ دوهزار جلد  در 12 صفحه با عنوان های بچه های ایران، به مهربانی بهار، سخن شیرین، "دعوت و آشنای قدیمی" به قلم اکبرزاده و "آقای شهید" به قلم  سارا صابری به صورت شعر  توسط انتشارات به نشر آستان قدس رضوی به چاپ رسید.

کد مطلب 1754636

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