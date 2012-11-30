انتقاد از دریافت هزینه هوشمندسازی مدارس از والدین/ اعتبار هوشمندسازی محقق نشد

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوشمندسازی کلاسها، یکی از طرح های ضروری آموزش و پرورش است گفت: باید هرچه زودتر تمامی کلاسها به ویژه کلاس ششم ابتدایی هوشمندسازی شود.

وی درباره اینکه در برخی مدارس انجمن اولیا و مربیان والدین را مجبور به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان برای هوشمندسازی مدارس کرده اند، افزود: موضوع هوشمندسازی مدارس از مباحث بسیار جدی است. به همین دلیل ردیف بودجه جداگانه ای از محل اعتبارات دولت به آن اختصاص داده شد. اما اکنون یک ریال از این اعتبار 40 میلیارد تومانی به آموزش و پرورش اختصاص داده نشده است و به همین دلیل آموزش و پرورش به کمکهای مردمی روی آورده است.

کوچکی نژاد درباره دلیل عدم اختصاص اعتبار هوشمندسازی، توضیح داد: این اعتبار به دلیل عدم تحقق درآمد دولت تاکنون اختصاص داده نشده است و پیش بینی مجلس این است که اعتبار 40 میلیارد تومانی هوشمندسازی تا پایان سال اختصاص داده نمی شود.

بحران تدریس معلمان در صورت عدم هوشمندسازی کلاسهای ششم

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نمی تواند به صورت اجباری از والدین پول دریافت کند، ادامه داد: براساس اصل سوم، سی ام و 43 قانون اساسی، آموزش برای همه افراد جامعه از سوی آموزش و پرورش باید رایگان باشد. این وزارتخانه نمی تواند به دلایل مختلف از جمله هوشمندسازی مدارس از والدین به صورت اجباری پول دریافت کند و تمامی کمک های مردمی باید به صورت اختیاری باشد.

کوچکی نژاد تصریح کرد: آموزش و پرورش باید تدابیر لازم را برای هوشمندسازی کلاسها به ویژه کلاس ششمی ها بیاندیشد زیرا در صورت تامین نشدن تجهیزات مورد نیاز برای کلاس ششمی ها، معلمان این پایه دچار بحران تدریس شده و امکان آموزش درس فناوری اطلاعات را ندارند.