به گزارش خبرنگار مهر، سروش صحت بازیگر و کارگردان عرصه طنز شب گذشته 9 آذرماه با حضور در برنامه "حس مشترک" شبکه نمایش در پاسخ به اینکه فکر میکنید چرا در تاریخ آمده در شب عاشورا امام حسین (ع) و یارانش میگفتند و میخندیدند و شاد بودند، اظهار کرد: آن هفتاد و دو نفری که ماندند هدف داشتند. انسانها وقتی در حال نزدیک شدن و رسیدن به هدفشان هستند، شادند. حتی اگر در موقعیت خطیر و سختی باشند اما نزدیکی به هدفشان آنها را شاد میکند.
وی در ادامه نظرش درباره گریه کردن بر شهیدان کربلا را اینطور توضیح داد: دلم نمیخواست بگویم! اما من اصولا از طرفداران گریه هستم. گریه خیلی میچسبد، همانطور که خنده لذتبخش است و آدم از آن لذت میبرد، گریه هم انسان را تمیز میکند. آدم بعد از یک گریه سیر میگوید: آخیش سبک شدم!
شُشَام حال آمد
صحت افزود: من اصفهانی هستم، برخی خندهها هستند که جگر آدم حال میآید، ما میگوییم شُشام حال آمد.
این بازیگر و کارگردان تلویزیون و تئاتر تصریح کرد: خیلی وقتها در مصیبتها یکی از صاحبان عزا نمیتواند گریه کند، اینطور وقتها میگویند کاش گریه میکرد که سبک شود، اما صاحب عزا نمیتوانسته...
وی ادامه داد: زمانی بود که فکر میکردم وقتی عزیزی میمیرد اگر بستگانش ناراحت باشند حتما و لزوما گریه میکنند اما بعدها برایم پیش آمد عزیزانی را از دست دادم که با تمام جانم ناراحت بودم و اشکی نریختم. اما فامیل دوری از دنیا رفت و برایش به پهنای صورت گریه کردم. خیلی پیچیده است که درون آدم چه اتفاقی میافتد.
صحت با بیان اینکه علاقه داشتن به کاری که انجام میدهی یک خوشبختی است، اظهار کرد: یکی از خوشبختیها برای آدمی این است که کاری انجام دهد که به آن عشق میورزد. اگر او موقعیتی که دارد را دوست داشته باشد باعث تعالیاش میشود، چون آن موقع آن کار را با عشق و علاقه و شور بیشتری انجام میدهد و احساس لذت و تعالی میکند.
با ایمان باشیم از مرگ نمیترسیم
این هنرمند یادآور شد: چقدر خوب است اگر آدم بتواند به مرگ فکر کند، اما ناراحت نشود و نترسد. من فکر میکنم در این خصوص ایمان خیلی مهم است. یک اعتقاد قلبی و ذهنی و وجودی هست که انسان را قوی میکند و ترسها را از بین میبرد. انسانهایی که ایمانشان قویتر است ترسشان کمتر میشود.
در ادامه وقتی مجری برنامه گفت میخواهد برای صحت یک آرزو کند و از او نیز میخواهد بعد از این برای همه آرزویی داشته باشد، او اظهار کرد: این برایم جالب است و خیلی هیجان زدهام. زودتر آرزویتان را بگویید. البته نگرانم مبادا آرزوهایمان مشابه هم باشد.
مجری برای او آروز کرد دنیا و مرگ او سرشار از شادی باشد و صحت پاسخ داد: بهترین آرزو را کردید. من هم دعا میکنم ایمان قوی داشته باشید.
وی در پایان خطاب به مجری و عوامل پشت صحنه گفت: از شما، از این دوربین محرک و از شما (بینندگان) تشکر میکنم.
نظر شما