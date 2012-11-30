غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کسب عنوان بهترین فدراسیون فوتبال سال آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: AFC به نتایج تیم های مرتبط با فدراسیون ها نگاه نمی کند بلکه به عملکرد و کارهایی که برای توسعه فوتبال ملی و باشگاهی در دو بخش آقایان و بانوان صورت می‌گیرد، توجه دارد.

وی اضافه کرد: مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا نگاه می کنند که چه کشوری از لحاظ امکانات و برنامه‌ریزی نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده و بر اساس معیارهای موجود بهترین فدراسیون را انتخاب می کند.‌

رئیس سازمان لیگ با اشاره به صحبت های کفاشیان در این مراسم که گفته است این جایزه به کشورهایی داده می شود که کار بیشتری انجام می‌دهند، ادامه داد: طبیعی است همه در فوتبال ما کار کرده اند و این جایزه متعلق به همه فوتبال است، نه فدراسیون. یک سال همه تلاش کردند تا خودشان را با استانداردهای AFC تطبیق دهند و این موفقیت حاصل این پیشرفت‌هاست.

وی خاطر نشان کرد: AFC نگاه نمی کند که آیا تیمی نتیجه گرفته یا نه، بلکه به فعالیت‌های صورت گرفته در یک فدراسیون در طول سال توجه می کند و اینکه امکاناتش از کجا به کجا رسیده است.

بهروان همچنین خاطر نشان کرد: با کسب این مقام مسئولیت ما سنگین تر شده و باید بیشتر تلاش کنیم تا بتوانیم از لحاظ امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و توسعه فوتبال باشگاهی و ملی در همه رده های آقایان و بانوان به موفقیت های بزرگ‌تری دست یابیم.

وی در مورد اینکه چرا تلاش فدراسیون فوتبال برای کسب چهار سهمیه مستقیم نتیجه بخش نبود، تصریح کرد: ما خیلی تلاش کردیم تا 4 سهمیه مستقیم بگیریم، اما در غرب آسیا سهمیه ای نمانده بود که به ایران برسد. شما ببینید ازبکستان یک سهمیه از شرق آسیا گرفته است و یا چین چهار سهمیه کامل را به دست آورده است.

بهروان با اشاره به اینکه متاسفانه مشکلات نور و اسکوربورد چهار ورزشگاه مانع از کسب 4 سهمیه کامل ایران در لیگ قهرمانان آسیا شد، در پایان گفت: صبا یک بازی در مرحله پلی آف دارد و امیدواریم در آن موفق شود و به مرحله گروهی صعود کند ضمن اینکه باید از تیم های ملی و باشگاهی بیش از این حمایت شود و امکانات لازم در اختیارشان قرار بگیرد تا حضور در مسابقات اهمیت نداشته باشد و بتوانیم به موفقیت های مدنظر فوتبال دوستان دست یابیم.