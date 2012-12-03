معرفی کاندیدای مستقل ازسوی جامعه روحانیت/پیشنهادانتخاباتی به رسانه ملی

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش و اهمیت و احزاب در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: اگر احزاب فعال و فراگیری داشته باشیم برای انتخابات بسیار کارساز است؛ بهتر است افراد به جای اینکه به صورت فرد محوردر انتخابات شرکت کنند خود را با پشتوانه احزاب به جامعه معرفی کنند.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت گفت: اولویت با این است که احزاب، فردی را که ویژگی ها و شاخص های لازم برای ریاست جمهوری را داشته باشد ، مشخص کنند.



ابراهیمی با تاکید براینکه مردم به اعتبار جریانات به فرد رای می دهند، گفت: احتمالا جامعه روحانیت مبارز در انتخابات پیش رو کاندیدای مستقل معرفی می کند؛ در غیر این صورت ازکاندیدای دیگری اعلام حمایت خواهد.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت با اشاره به منفعل بودن احزاب در ایران و تاکید بر اهمیت آنان گفت: متاسفانه ما درایران احزاب فعالی نداریم اگر احزاب پر توان داشته باشیم بهتر این است که احزاب برای انتخابات برنامه ریزی منسجم داشته باشند.



وی با بیان اینکه پرچم احزاب تنها در فصل انتخابات بلند است، عنوان کرد: احزاب فقط در دوران انتخابات خود را مطرح می کنند و چه بازنده یا برنده رقابت باشند، پس ازمدت کوتاهی منفعل می شوند؛ درصورتی که احزاب باید پاسخ گوی عملکرد کاندیدای مورد حمایت خود باشند.



ابراهیمی در خصوص فعالیت های جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات سال آینده گفت: ماهیت جامعه روحانیت مبارز با تعریفی که از حزب درعلوم سیاسی می شود متفاوت است؛ در واقع جامعه روحانیت تشکل معنوی و مذهبی است که مورد احترام و اعتماد مردم است.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت ادامه داد: این قبیل تشکل ها از قبل از انقلاب اسلامی در بطن جامعه وجود داشتند؛ مردم به این نوع تشکل ها اعتماد دارند و آنها بر اساس اعتماد مردم فعالیت می کنند و برنامه می دهند. نمونه آن را در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم.



وی با بیان اینکه چه فرد به صورت مستقل در انتخابات شرکت کند و یا احزاب نماینده ای را معرفی کنند، برنامه بر همه چیز مقدم است، ادامه داد: داشتن برنامه از ضروریات است ؛ برنامه ای که همه امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در برگیرد.



ابراهیمی درباره ملاک های انتخاب رییس جمهورگفت: اولویت با "برنامه" سپس با "خصوصیت فردی" و "تیم کاری" است.



وی همچنین تاکید کرد: به نظر بنده آنچه در قسم نامه رییس جمهور آمده است، به صورت جامع و کامل مشخصه های رییس جمهوری را بیان می کند.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پایان با تاکید برنقش رسانه ها از جمله صداوسیما در زمان انتخابات متذکر شد: رسانه ها باید سوال از "برنامه ها" را در اولویت کاری خود قرار دهند. کاندیداها به جای آنکه به بحث های حاشیه ای بپردازند، برنامه های خود را در قوه مجریه برای مردم تشریح کنند.