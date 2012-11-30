شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود/ فداکاری برای اسلام و وطن

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در این پیام که صبح جمعه توسط محمد اسماعیل نیا نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی قرائت شد آورده است: تاریخ پر افتخار ملت سرافراز ایران هموراه از وجود چهره های ممتاز و برجسته که نقش آفرین و تاریخ ساز بوده اند بهره برده و به یقین جای جای این کهن دیار سرشار از عطر وبوی عشق و ارادت این نام آوران همیشه جاوید در عرصه تاریخ خود بوده و هست.

وی بازخوانی و تأمل در اندیشه ها و شخصیتهایی که این مرز و بوم مرهون مجاهدت ها و جان فشانی های آنان است را وظیفه مهمی دانسته و می افزاید: برعهده همه ما است تا با معرفی و تبیین ابعاد زندگی آنان پاسدار تلاش های بی دریغ شان باشیم، شهید آیت الله مدرس در شمار همین شجره طیبه و سلسله گهرهای درخشان و بی بدیل تاریخ پر فروغ کشورمان است که در سراسر عمر خویش تنها به خدمت و تعالی ملت بزرگ ایران اندیشه می کرد و سراسر شور و اشتیاق خود را در این راه معطوف داشت.

در بخش دیگر از این پیام آمده است: شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود که شخصیت اش با ویژگی های متعددی همچون زهد، قناعت، ساده زیستی، عدم تعلق خاطر به دنیا و مظاهر آن، درایت، صراحت، شجاعت در رفتار و بیان عجین گشته به گونه ای که این شهید همواره اظهار می کرد، "خداوند دو چیز به من نداده که یکی ترس و دیگری طمع است".

رئیس مجلس شورای اسلامی می افزاید: در یک کلام شهید مدرس آزادمردی بود که همه وجود خود را برای دو چیز یعنی اسلام و وطن فدا می کند و این درس بزرگی برای همیشه تاریخ این کشور خواهد بود.

در بخش دیگر این پیام اعلام شد، "شهید مدرس شریعت اسلام را به منزله روح در پیکر می داند و جمله تاریخی سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست در واقع ریشه در این عقیده متقن او دارد، آن شهید بزرگوار همیشه نقش فراوانی در ساخت و ساز نهاد عدلیه و نهاد قانون و به منزله دو اصل مهم مشروطه و سعی درتفکیک کارکرد آنها از دولت را داشت که می توان به مثابه اندیشه تفکیک قوا در عقاید او محسوب کرد."

در قسمت پایانی این پیام آمده است: "راه مدرس روشن است و عقاید او در قانون گرایی، سیاست، جمهوریت، عدالت و رابطه دین و سیاست چراغ روشنگر این مسیر است که به مدد آن می توان به سرمنزل مقصود رسید.

وی می افزاید: برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مدرس که به مناسبت روز مجلس مفتخر است، فرصت مغتنمی است که ضمن تجلیل از عظمت روحی، فکری و معنوی آن شهید بزرگوار به اندیشه های منور ایشان اهتمام ورزید و از آرا و نظرات او بهره های فراوان برد.