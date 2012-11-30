  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

پیام رئیس مجلس/

شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود/ فداکاری برای اسلام و وطن

شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود/ فداکاری برای اسلام و وطن

کاشمر - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت شهید مدرس اعلام کرد: شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود و تاریخ پر افتخار ملت سرافراز ایران هموراه از وجود چهره های ممتاز و برجسته که نقش آفرین و تاریخ ساز بوده اند بهره برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در این پیام که صبح جمعه  توسط محمد اسماعیل نیا  نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی قرائت شد آورده است: تاریخ پر افتخار ملت سرافراز ایران هموراه از وجود چهره های ممتاز و برجسته که نقش آفرین و تاریخ ساز بوده اند  بهره برده و به یقین جای جای این کهن دیار سرشار از عطر وبوی عشق و ارادت این نام آوران همیشه جاوید در عرصه تاریخ خود بوده و هست.

وی بازخوانی و تأمل در اندیشه ها و شخصیتهایی که این مرز و بوم مرهون مجاهدت ها و جان فشانی های آنان است را وظیفه  مهمی دانسته و می افزاید: برعهده همه ما است تا با معرفی و تبیین ابعاد زندگی آنان پاسدار تلاش های بی دریغ شان باشیم، شهید آیت الله مدرس در شمار همین شجره طیبه و سلسله گهرهای درخشان و بی بدیل تاریخ پر فروغ کشورمان است که در سراسر عمر خویش تنها به خدمت و تعالی ملت بزرگ ایران اندیشه می کرد و سراسر شور و اشتیاق خود را در این راه معطوف داشت.

در بخش دیگر از این پیام آمده است: شهید مدرس مجتهد و مبارزی برجسته بود که شخصیت اش با ویژگی های متعددی همچون  زهد، قناعت، ساده زیستی، عدم تعلق خاطر به دنیا و مظاهر آن، درایت، صراحت، شجاعت در رفتار و بیان عجین گشته به گونه ای که این شهید همواره اظهار می کرد، "خداوند دو چیز به من نداده که یکی ترس و دیگری طمع است".

رئیس مجلس شورای اسلامی می افزاید: در یک کلام شهید مدرس آزادمردی بود که همه وجود خود را برای دو چیز یعنی اسلام و وطن فدا می کند و این درس بزرگی برای همیشه تاریخ  این کشور خواهد بود.

در بخش دیگر این پیام اعلام شد، "شهید مدرس شریعت اسلام را به منزله روح در پیکر می داند و جمله تاریخی سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست در واقع ریشه در این عقیده متقن او دارد، آن شهید بزرگوار همیشه نقش فراوانی در ساخت و ساز نهاد عدلیه و نهاد قانون و به منزله دو اصل مهم مشروطه و سعی درتفکیک  کارکرد آنها از دولت را داشت که می توان به مثابه اندیشه تفکیک قوا در عقاید او محسوب کرد."

در قسمت پایانی این پیام آمده است: "راه مدرس روشن است و عقاید او در قانون گرایی، سیاست، جمهوریت، عدالت و رابطه دین و سیاست چراغ روشنگر این مسیر است که به مدد آن می توان به سرمنزل مقصود رسید.

وی می افزاید: برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مدرس که به مناسبت روز مجلس مفتخر است، فرصت مغتنمی است که ضمن تجلیل از عظمت روحی، فکری و معنوی آن شهید بزرگوار به اندیشه های منور ایشان اهتمام ورزید و از آرا و نظرات او بهره های فراوان برد.

کد مطلب 1754649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها