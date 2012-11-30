به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی مجری پروژه تولید فیلتر تصفیه آب - ممبران- در دانشگاه صنعتی شریف با اعلام این خبر افزود: پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی واحد تولید سالانه 5 هزار مدول تصفیه کننده آب شور با تکیه بر فناوری بومی شده غشای اسمز معکوس، تا پایان بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این پروژه که در نوع خود از پروژه های مهم صنایع پیشرفته محسوب می شود، سال گذشته با سرمایه گذاری ایدرو و عقد قرارداد 25 میلیارد ریالی با دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد و در چهار فاز تعریف گردیده که دو مرحله از آن شامل طراحی مفهومی خط تولید و طراحی پایه و تفصیلی به اتمام رسیده است.

به گفته موسوی، با به نتیجه رسیدن ساخت و راه اندازی اولیه واحد تولید انبوه در محل دانشگاه شریف، عملا تلاشها برای بومی سازی و تولید انبوه فیلترها در داخل کشور به نتیجه خواهد رسید و در فاز بعدی، خط تولید به بیرون دانشگاه انتقال خواهد یافت.

مجری پروژه تولید ممبران اضافه کرد: بجز معدودی از تجهیزات شامل حسگرها و لوازم الکترونیکی کنترل و اتوماسیون، تمامی تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته این خط تولید ساخت داخل بوده و سازندگان آنها از هم اکنون مشخص شده و عملیات ساخت ماشین آلات به‌زودی آغاز خواهد شد.

با توجه به نیاز شهرها و صنایع کشورمان به آب شیرین و وارداتی بودن حجم عظیم فیلترهای تصفیه آب به کشور، پروژه ساخت و تولید انبوه فیلتر تصفیه آب ساخت داخل با تکیه بر فناوری بومی شده غشای اسمز معکوس، از مهم ترین پروژه های صنعت کشور محسوب می‌شود که با توسعه آن و سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای مشابه تولید فیلتر در مناطق دارای آب های شور و حاشیه دریاها، تحول عظیمی در صنعت آب و سایر صنایع کشور ایجاد می شود.