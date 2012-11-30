  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

فیلتر تصفیه آب ایرانی به تولید انبوه می‌رسد

فیلتر تصفیه آب ساخت داخل که برای نخستین بار در کشور با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توسط محققان دانشگاه صنعتی شریف تولید شده تا پایان بهمن ماه امسال به تولید انبوه می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی مجری پروژه تولید فیلتر تصفیه آب - ممبران- در دانشگاه صنعتی شریف با اعلام این خبر افزود: پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی واحد تولید سالانه 5 هزار مدول تصفیه کننده آب شور با تکیه بر فناوری بومی شده غشای اسمز معکوس، تا پایان بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.   

وی ادامه داد: این پروژه که در نوع خود از پروژه های مهم صنایع پیشرفته محسوب می شود،  سال گذشته با سرمایه گذاری ایدرو و عقد قرارداد 25 میلیارد ریالی با دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد و در چهار فاز تعریف گردیده که دو مرحله از آن شامل طراحی مفهومی خط تولید و طراحی پایه و تفصیلی به اتمام رسیده است.
 
به گفته موسوی، با به نتیجه رسیدن ساخت و راه اندازی اولیه واحد تولید انبوه در محل دانشگاه شریف، عملا تلاشها برای بومی سازی و تولید انبوه فیلترها در داخل کشور به نتیجه خواهد رسید و در فاز بعدی، خط تولید به بیرون دانشگاه انتقال خواهد یافت.
 
مجری پروژه تولید ممبران اضافه کرد: بجز معدودی از تجهیزات شامل حسگرها و لوازم الکترونیکی کنترل و اتوماسیون، تمامی تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته این خط تولید ساخت داخل بوده و سازندگان آنها از هم اکنون مشخص شده و عملیات ساخت ماشین آلات به‌زودی آغاز خواهد شد.
 
با توجه به نیاز شهرها و صنایع کشورمان به آب شیرین و وارداتی بودن حجم عظیم فیلترهای تصفیه آب به کشور، پروژه ساخت و تولید انبوه فیلتر تصفیه آب ساخت داخل با تکیه بر فناوری بومی شده غشای اسمز معکوس، از مهم ترین پروژه های صنعت کشور محسوب می‌شود که با توسعه آن و سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای مشابه تولید فیلتر در مناطق دارای آب های شور و حاشیه دریاها، تحول عظیمی در صنعت آب و سایر صنایع کشور ایجاد می شود.
کد مطلب 1754650

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