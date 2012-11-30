بویه موج نگاری دریایی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بویه دریایی که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط محققان پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا دانشگاه صنعتی اصفهان و برمبنای توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفته برای اندازه گیری مشخصه های دریایی، هواشناسی، اقیانوس شناسی و موج نگاری در جامع ترین شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور بکارگیری خواهد شد.

در مراسم رونمایی از بویه هواشناسی، اقیانوس شناسی و موج نگاری ساخته شده توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان که درحاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی صورت گرفت، بدنه مدولارپلی اتیلنی وآلومینیوم دریایی مقاوم به آب دریا، قابلیت نصب 12سنسور متفاوت هواشناسی و اقیانوس شناسی و قابلیت سنجش طیف جهت دار موج و ارائه 30 مشخصه آماری موج دریا، از جمله ویژگی های این بویه دریایی عنوان شد.

همچنین برخورداری از فناوری MEMES در ساخت سنسور موج نگار، قابلیت بکارگیری در شبکه اندازه گیری مشخصه های دریایی، قابلیت بکارگیری در آب های عمیق و ساحلی، برخورداری از سیستم عیب یابی هوشمند و استفاده از سنسورهای ایرانی در بخش های موج نگار، سرعت باد، جهت باد، فشار هوا، دمای هوا، رطوبت نسبی، شوری و دمای آب و هدایت الکتریکی از دیگر ویژگی های بویه ساخته شده در پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا دانشگاه صنعتی اصفهان است.

این بویه که با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته شده قراراست در شبکه ملی پایش و پیش بینی دریایی کشور به عنوان یکی از طرح های مهر ماندگار دولت که توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و اجرا می شود مورد استفاده قرار گیرد.