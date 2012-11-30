همه آحاد مردم وظیفه دارند امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی در جلسه شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر با حضور اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شرکتها و کارخانجات یزد اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اهداف بلند قیام امام حسین(ع) بود و ما باید از این سنت و سیره آن حضرت الهام بگیریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد افزود: بسترسازی ادارات و نهادها برای احیای این سنت الهی مهمترین عامل ترویج فرهنگ امر به معروف ونهی ازمنکر در جامعه است.

وی تاکید کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بنیان مستحکم نداشته باشد، موجب تضعیف بنیان دین و اسلام می شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان یزد با بیان اینکه خانوده ها نقش مهمی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر دارند، افزود: باید مهارت اجرای لسانی فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکردر خانواده ها تقویت شود.

دشتی یادآور شد: باید بستر سازی کنیم تا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه کنیم که سلامت جامعه در اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکراست و باید با حساسیت خاص به این دو فرضیه نگاه و به آن عمل کرد.

وی افزود: امروز اجتماع، جامعه و کشور سالم باید امر به معروف و نهی از منکر و عمل به آن در همه نهادها و دستگاه های اجرایی، شرکتها و کارخانجات پیاده و اجرا شود.

دشتی همچنین تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید از مکانهای عمومی،شرکتها و کارخانجات و نهاد ها شروع شود تا این امر به طرق مختلف در بین آحاد مردم جامعه گسترش یابد.

وی افزود: تلاش کسانی که در این حوزه کار می کنند بر این است که جامعه را از بی تفاوتی نسبت به خوبی و بدی درآورده و به یک کانون فعال در فریضه امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کنند.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان یزد ضمن حساس برشمردن این فریضه، توصیه های مفیدی در زمینه اجرای این مهم ارائه کرد.

قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز در این جلسه با ارائه گزارشی اظهار داشت: برگزاری جلسات رسمی به منظور همگانی شدن این فریضه الهی در استان، تشکیل چندین جلسه با واحدهای صنفی و تشکل های مردمی، تذکر و توصیه های مکرر در جلسات مختلف از مهمترین برنامه های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این اداره کل است.

امرالله فلاح زاده اظهار داشت: شما به عنوان مراقبان و حافظان ارزش های اصیل دین مبین اسلام در جامعه هستید و این یک افتخار برای همه اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: مومنین دوستان همدیگر هستند و همدیگر را به کارهای نیک امر و از کارهای بد نهی می کنند و هر آن چه برای خودش می پسندد برای برادر مومن خود نیز می پسندد.

رئیس امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد هم در این جلسه گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله جدا از وظیفه فردی و اداری نیست و نشانه بسیاری از آسیبهای اجتماعی، عدم آشنایی افراد جامعه از فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر است.

احمد مطهری لازمه اجرای این فریضه را تلاش مستمر، با انگیزه دینی برای بهبود وضع موجود و کاستن از نارساییها دانست.