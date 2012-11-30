بهروز علیشیری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت جذب سرمایه گذار خارجی در صنعت پتروشیمی کشور گفت: از سال 1386 تاکنون بیش از یک میلیارد و 380 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنایع پتروشیمی کشور انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه میزان جذب سرمایه گذار خارجی در پتروشیمی حدود 5 درصد از کل سرمایه گذاری‌های خارجی کشور را تشکیل می دهد، تصریح کرد: بر خلاف بخش بالادستی توسعه صنایع نفت و گاز که از یک الگوی قراردادی در قالب قرارداد بیع متقابل استفاده می شود اما مشارکت در تولید در صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی آزاد است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به آمادگی دولت برای صدور پروانه و مجوز تولید و مشارکت برای سرمایه گذاران خصوصی و خارجی در صنایع پتروشیمی، افزود: بخش خصوصی باید تحرکات خود در صنایع پتروشیمی را افزایش دهد.

این مقام مسئول از نرخ بالای بازگشت سرمایه به عنوان یک مزیت نسبی سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع پتروشیمی کشور یاد کرد و گفت: تولید محصولات با کیفیت، تامین منابع مالی، اشتغال آفرینی، توسعه پایدار اقتصادی، بالا رفتن حاشیه امنیت ملی، انتقال فنآوری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی از مهمترین مزیت‌های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است.

وی همچنین با یادآوری اینکه در سه سال گذشته کل سرمایه گذاری خارجی در کشور با رشد قابل توجه ای همراه بوده است، اظهارداشت: از سال 1388 تا 1390 به ترتیب 2.6، 3.8 و 4.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده است.

علیشیری با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سالجاری هم حدود 6.8 میلیارد دلار پروانه و مجوز سرمایه گذاری در کشور صادر شده است، بیان کرد: بر این اساس نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور مجوز حدود 30 درصد افزایش را نشان می‌دهد.