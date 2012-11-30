حسین چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی بازی سپاهان با داماش اظهار داشت : سپاهان بازی خیلی خوبی را مقابل داماش به نمایش گذاشت به طوری که یکی از بهترین بازی سپاهان در نیم فصل اول بود . به نظرمن بازیکنان سپاهان کاملا سوار بازی بودند ومی توانستند چشم بسته همدیگر را در زمین پیدا کنند وبا بازی تک ضرب توانستند پیروز میدان باشند .

وی با اشاره به تعویض‌های خوب کرانچار در این بازی تصریح کرد : سرمربی سپاهان از ترکیب خوبی در زمین استفاده کرده بود به خصوص در تعویض‌های که انجام داد نشان داد که میل به گلزنی بیشتر وبازی دادن ذخیره های خود دارد .

قرار نیست همه بازیکنان فیکس باشند

سرمربی سابق سپاهان در مورد جدایی بسیاری از بازیکنان سپاهان اضافه کرد : به نظر من لیگ کشور ما همچنان مشکل دارد وبه صورت حرفه ای دنبال نمی شود بخاطر همین بسیاری از بازیکنان به تک تک بند قرارداد خود عمل نمی کنند وهمین امر موجب ضرر به لیگ کشور می شود .

وی ادامه داد : قرار نیست بازیکنی که به تیمی می پیوند حتما فیکس باشد ودر قرارداد خود حرفی از فیکس بودن یا فیکس نبودن کسی باشد .

چرخابی در مورد شرایط آینده سپاهان اضافه کرد : به نظر من بازی های زیادی تا پایان وجود دارد ومن مدعی اصلی قهرمانی را سپاهان می دانم ودر کنار آن تیم های دیگری مانند استقلال تهران وتراکتورسازی تبریز از مدعیان به حساب می آید .

ذوب‌آهن خوب بازی می‌کند اما نتیجه نمی‌گیرد

وی درباره بازی ذوب‌آهن مقابل نفت آبادان نیز گفت : ذوب‌آهن خیلی خوب بازی می کند اما نتیجه نمی گیرد و نیاز به تقویت دارد تا بتوانند با بازیکنان جدید به جایگاه واقعی که شایسته این تیم است، برسد .

پیشکسوت فوتبال اصفهان ادامه داد : به نظر من ذوب‌آهن نیاز به کارگر دارد نه مهندس به طوری که بازیکنان کارگر جنگنده و جوان هستند . درست است که مهندس با فکر کار می کند ولی ذوب آهن به بازیکن جنگنده بیشتر نیاز دارد تا بتوانند از موقعیت‌های بدست آمده به خوبی استفاده کند .

ذوب‌آهن اگر بازیکن جذب نکند، به مشکل برمی‌خورد

وی بیان داشت : تیم ذوب‌آهن باید خود را در پست‌های دفاع و هافبک تقویت کند و اگر بازیکنانی در این پست جذب نکند به مشکل بر می خورد .