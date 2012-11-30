فرهنگسرای تخصصی امام مهدی (عج) در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کانون تخصصی در راستای ضرورت تقویت خردسالان در حوزه معارف دینی و بصیرت اجتماعی راه اندازی شد.

این فرهنگسرا که در میدان ریاضی یزدی افتتاح شده است، در گام اول برای ایجاد نظام تربیت و تقویت در حوزه معارف دینی و بصیرت اجتماعی، دوره آموزشی 20 ساله ای را آغاز کرده است.

این دوره های آموزشی از خردسالان تا سنین بالاتر در طول 20 سال برگزار می شود که در این راستا کارگاه های یک روزه با دعوت از اساتید به منظور آموزش مهدکودک های سراسر استان یزد تشکیل می شود.

کانون های مساجد باید تقویت شوند

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت و اثربخشی بالایی برخوردار هستند و باید تقویت شوند.

محمدصالح جوکار در جمع نمایندگان انجمن های فرهنگی و هنری استان یزد اظهار داشت: اگر می خوهیم مساجد را زنده نگه داریم باید بهره برداری بهتری از مساجد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اماکن و فضای مذهبی در یزد کم نیست، افزود: در کشور به ویژه استان یزد مساجد و حسینیه ها به واسطه عشق و علاقه مردم به اباعبدالله الحسین(ع) و اهل بیت توسعه خوبی یافته اند ولی از این فضاها به خوبی استفاده نمی شود.

جوکار با بیان اینکه فعالیت برخی از این فضاها تنها به دهه اول محرم خلاصه می شود، تاکید کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد در توسعه و رونق مساجد و این امکان می توانند نقش موثری داشته باشند.

تشریح برنامه های کانون های مساجد

سرپرست کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد با تشریح برنامه های مختلف کانون های فرهنگی در سطح مساجد گفت: کانون های مساجد برنامه های مختلف قرآنی نظیر تلاوت نور را در مساجد برگزار می کند، در کنار طرح تلاوت نور نیز تفسیر همراه در بین ائمه جماعات توزیع شده است تا هر شب بعد از نماز در مسجد خوانده شود.

محسن رستگاری با اشاره به طرح های متعدد کانون های فرهنگی هنری مساجد در زمینه اوقات فراغت اظهارداشت: تجهیز کتابخانه های مساجد، تشکیل بانک نخبگان مساجد شهری و روستائی، بیمه کتابدران و مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری و اجرای برنامه ذهای مناسبتی در ایام مختلف سال از دیگر برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

وی با بیان اینکه مسجد یک مجموعه عظیم فرهنگی است خواستار توجه بیشتر در تامین بودجه های استانی کانون های فرهنگی هنری مساجد و بحث ساختاری آن شد.

رستگاری با اشاره به 470 کانون فرهنگی هنری در استان یزد بیان داشت: اکنون 17 کانون تخصصی و 230 کتابخانه در مساجد استان یزد فعالیت می کنند.

برگزاری مسابقه ترنم تذکر در یزد

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد از برگزاری مسابقه ترنم تذکر با هدف نشر و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در استان یزد خبر داد.

محسن رستگاری گفت: مسابقه ترنم تذکر با هدف نشر و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در استان یزد برگزار می شود.

وی با اشاره به شعار تذکر لسانی، پیام مهربانی، وظیفه همگانی بیان داشت: در مسابقه ترنم تذکر پنج سئوال از کتابی به همین نام نوشته سید هاشم رضوی و کتاب امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام محسن قرائتی طراحی شده است که شرکت کنندگان باید به آن پاسخ دهند.

وی با اشاره به اینکه شرکت کندگان می توانند پاسخ سئوالات را به شماره 10008940351 پیامک و یا آن را حضوری به دبیرخانه کانون مساجد واقع در بلوار دانشجو تحویل دهند افزود: علاقه مندان همچنین می توانند نسبت به شرکت در مسابقه به صورت اینترنتی نیز اقدام کنند.

وی تاکید کرد: به برگزیدگان مسابقه کمک هزینه سفر به شمهد مقدس و جوایز ارزنده دیگر اهدا خواهد شد.