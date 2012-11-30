مجلس عصاره اندیشه ها و آرمانهای یک ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه چناران با اشاره به سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس اظهار کرد: کارکرد مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه مهم و برد وسیعی که در جامعه و نظام جمهوری اسلامی دارد و همچنین وظایف و اختیارات مهمی که در تدوین قوانین و نظارت بر دستگاههی اجرایی برای آن پیش بینی شده از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: گفتار، کردار و موضع گیری های نمایندگان مجلس چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی بازتاب و آثار گسترده ای در جامعه دارد.

وی ادامه داد: این موضع گیری ها می تواند منشا وفاق ملی، آرامش و اعتماد عمومی و یا عاملی برای دو دسته گی و اضطراب در میان مردم و مسئولان شود.

امام جمعه چناران به روز دانشجو و مساله جنبش دانشجویی اشاره و بیان کرد: جنبش دانشجویی دو ویژگی حق طلبی و استکبار ستیزی را با خود به همراه دارد و هر حرکت بیرون از چار چوب این دو ویژگی را خارج از جنبش دانشجویی، بدلی و انحرافی می داند.

حجت الاسلام تاجی ادامه داد: جنبش دانشجویی ایران بر خلاف سایر جنبش های دانشجویی 3 آرمان مهم دارد که این آرمانها شامل استقلال طلبی، استکبار ستیزی و عدالت خواهی است.

وی افزود: تحقق این آرمانهای مقدس جز با آگاهی از ترفندهای دشمن امکان پذیر نیست و در غیر این صورت همان گونه که تجربه های مکرر تاریخی نشان داده ، جنبش از اهداف و آرمانهای خویش منحرف و ابزاری برای استکبار جهانی و جریانات سیاسی قدرت طلب مبدل می شود.

وی به بازتاب پیروزی بزرگ مقاومت غزه و استعفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و دستاوردهای نبرد 8 روزه غزه پرداخت و گفت: این نبرد دستاوردهای ارزشمندی در دو جهت بعد سیاسی و بعد نظامی به همراه داشت.

امام جمعه چناران افزود: در بعد سیاسی به حاشیه رفتن خط سازش و پررنگ شدن نقش مقاومت، برملا شدن سیاست خائنانه حکام مرتجع عرب، آشفتگی و شکاف در هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی، نشان دادن قدرت برتر نظامی ایران، ضربه حیثیتی به دولت آمریکا و غرب به عنوان حامیان اصلی رژیم صهیونیستی، اثبات بی خاصیتی مجامع بین المللی همچون سازمان ملل و شورای امنیت است.

حجت الاسلام تاجی ادامه داد: اما در بعد دستاوردهای نظامی برملا شدن ضعف اساسی سیستم دفاعی رژیم صهیونیستی، افزایش برد موشک های مقاومت و قدرت تخریبی آن، افزایش توانمندی نیروهای مقاومت در ساخت موشک و تسلیحات نظامی، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اسرائیل و در نهایت وعده الهی که پیروزی در سایه صبر و مقاومت از سنت های الهی است.

وی به مناسبت محرم به زیبائی های عاشورا اشاره کرد و گفت: انتخاب راهنما و راهبر و امام یکی از زیبائی های عاشورا در جبهه حق است.

وی گفت: آنهایی که امام حسین(ع) را به عنوان امام و راهنمای خود انتخاب کردند راه درست را برگزیدند و رستگار و جاودانه شدند.

وی ادامه داد: آنهایی که در جبهه باطل یزید را به عنوان پیشوا و امام خود برگزیدند در مسیر بدبختی، ذلالت و گمراهی گرفتارو مورد لعن و نفرین بشریت قرار گرفتند.