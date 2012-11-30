لزوم تضعیف دلار/امکان خروج دولتهای اروپا از منطقه یورو باید فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس انسایگر" ، "مارک روته" نخست وزیر هلند در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" امکان خروج از منطقه یورو را برای کشورهایی که به وعده های خود پایبند نیستند، خواستار شده و اظهار داشت: ما به عنوان یک دولت با شمار بالای تاجران و صادرکنندگان خواهان یک ارز پایدار هستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد برای زنده ماندن یک ارز مشترک این مسئله اهمیت دارد که همه کشورهای عضو یورو که به منطقه ارز مشترک وارد شده اند به وعده های خود پایبند باشند. تنها این گونه است که یورو معتبر و قابل اطمینان خواهد بود.

"مارک روته" همچنین گفت هدف ما باید این باشد که یورو را تقویت کرده و قابل اعتماد تر کنیم و دلار را به عنوان یک ارز جهانی مورد حمله قرار دهیم.

این مقام اروپایی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر یک کشور اروپایی به قواعد این اتحادیه پایبند نباشد باید در آینده شرایط خروج این عضو از اتحادیه اروپا فراهم شود.

وی همچنین تصریح کرد که ما خواهان در پیش گرفته شدن روندی هستیم که در آن یک کشور اجازه خروج از منطقه یورو داشته باشد در حالی که خود خواهان آن است. این در حالی است که در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد از آنجایی که یک کشور تنها در صورتی می تواند یورو را ترک کند که همزمان از اتحادیه اروپا خارج شود. ما باید برای تغییر این وضعیت قراردادهای اروپایی را تصحیح کنیم.

"مارک روته" در بخش دیگری از این گفتگو همچنین مخالفت خود را با تشکیل یک اروپای فدرال ابراز کرد.



وی یک اتحادیه سیاسی با یک دولت مرکزی را رد کرده و اظهار داشت: من به یک اروپا با دولتهای ملی اعتقاد دارم که همکاری تنگاتنگی در زمینه هایی که علایق مشترکی با هم دارند با یکدیگر داشته باشند؛ مانند مسئله ارز مشترک، مهاجران و همه مسائلی که نتایج مثبت و سودمندی برای ما دارد.